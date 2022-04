Présidentielle : "Le vote utile à l'extrême droite, c'est de voter Marine Le Pen"

Le délégué du Rassemblement national en Vaucluse, Thierry d'Aigremont, appelle les soutiens d'Éric Zemmour à rallier Marine Le Pen dès le premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche. Il se dit "confiant" et juge que Marine Le Pen "fait une très bonne campagne".

À quatre jours du premier tour de l'élection présidentielle, le délégué du Rassemblement national en Vaucluse, Thierry d'Aigremont, dit aborder la fin de campagne de manière "active et fébrile". Active car "tous nos militants sont mobilisés, ils font du boitage et vont à la rencontre des électeurs vauclusiens, sur les marchés" mais fébrile par crainte de l'abstention, malgré l'avance dont semble disposer Marine Le Pen dans les derniers sondages.

"Il faut absolument que les indécis et les abstentionnistes viennent voter car quand le peuple vote, le peuple gagne", alerte Thierry d'Aigremont, invité de France Bleu Vaucluse ce mercredi matin. Et il lance un appel direct aux électeurs tentés par Éric Zemmour : "Maintenant qu'on sait que le pari d'Éric Zemmour est raté, ne vous trompez pas, Jean-Luc Mélenchon est très haut dans les sondages. Si on ne veut pas le risque d'un deuxième tour Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, votez Marine Le Pen".

Thierry d'Aigremont insiste aussi sur les qualités de sa candidate. "Marine Le Pen a énormément progressé, assure-t-il. C'est une analyse qui est partagée par tout le monde. Et la campagne que fait Marine Le Pen est une très, très belle campagne. Nous sommes confiants, même si on attend encore pour être surs".