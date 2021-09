Présidentielle 2022 : les adhérents des Républicains désigneront leur candidat lors d'un congrès

Le candidat des Républicains pour l'élection présidentielle 2022 sera désigné lors d'un congrès réservé aux seuls militants LR. Les adhérents du parti ont voté à 58 % en ce sens, a dévoilé le président LR Christian Jacob, ce samedi 25 septembre.

Le vote portait sur une modification des statuts du parti, qui depuis 2015 prévoyaient une primaire. Les adhérents avaient le choix entre deux possibilités : soit une primaire à deux tours, où pourraient voter "l'ensemble des adhérents et des citoyens qui se reconnaissent dans les valeurs de la droite et du centre et qui acceptent de figurer dans un fichier nominatif", soit un congrès réservé aux seuls militants LR "à jour de cotisation 15 jours avant le scrutin", et à deux tours également. 40,4% des adhérents ont voté pour une primaire semi-ouverte et il y a eu 1,6% de vote blanc.

Le scrutin avait été ouvert lors d'un congrès numérique vendredi à 18 heures et a été clôturé à 18 heures ce samedi. 50,28% des adhérents LR ont participé à ce vote, le "meilleur taux de participation depuis cinq ans", s'est félicité le patron LR.

Un congrès réservé aux militants plutôt qu'une primaire

L'objectif des Républicains est d'avoir un candidat le 4 décembre. Ce choix du congrès ouvre la porte à une participation de Xavier Bertrand. Le président des Hauts-de-France s'est porté candidat pour la présidentielle mais refusait de participer à une primaire. Il serait cependant "prêt à se soumettre" à un congrès, selon Christian Jacob. Ce congrès sera mis sur pied sous la houlette d'un comité d'organisation comprenant "un représentant de chacun des candidats". Pour l'instant sont déclarés Valérie Pécresse (ex-LR), Michel Barnier, Eric Ciotti et Philippe Juvin.

Cette année, LR a aussi prévu de se doter d'une "procédure d'empêchement" pour pouvoir débrancher le candidat s'il "ne peut, pour quelque raison que ce soit", rester dans la course. L'idée est d'éviter un échec similaire à celui de François Fillon en 2017.