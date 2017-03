Présidentielle : les artisans attendent toujours leur candidat

À l'occasion d'un salon organisé ce dimanche à Tours et dédié aux métiers de bouche et de l'hôtellerie, France Bleu Touraine a rencontré des artisans pour leur demander leur avis sur la campagne pour l'élection présidentielle.

"Pour l'instant, je n'ai confiance en aucun candidat." Ça a le mérite d'être clair. Pour Rémi, boulanger, comme pour beaucoup d'artisans présents ce dimanche à Tours à l'occasion d'un salon dédié aux métiers de bouches et du tourisme, le désamour pour la politique est profond. "Il n'y a aucun candidat à l'heure actuelle qui essaye de nous représenter", renchérit Christophe, restaurateur.

Les petits contre les gros

Tous les artisans interrogés se disent déçus par le niveau de la campagne présidentielle. Même dans les programmes, Christophe, traiteur à Montlouis-sur-Loire, ne trouve aucune solution aux problèmes des travailleurs indépendants : "Avec les grandes surfaces par exemple, il y a une concurrence énorme puisque maintenant les supermarchés font de la boulangerie, du traiteur, ils cassent les prix, etc. L'artisan, lui, il a une formation, il prend des risques, mais il n'y a aucune reconnaissance du métier !" Selon Daniel, propriétaire d'une cave à Amboise, les candidats parlent plus aux grandes entreprises qu'aux indépendants : "Les exonérations fiscales vont toujours au même niveau. Alors que nous, on paye plein pot. C'est dommage, parce que l'artisanat est quand même la plus grande entreprise de France !"

Les artisans ne croient plus aux promesses

Les mots les plus durs sont pour les charges et le Régime sociale des indépendants (RSI). Cécilia est consultante formatrice à son compte : "Je cotise mais je n'ai pas le droit aux allocations chômage ! Moi, mon entreprise elle tourne, mais quand je vois les chèques que je dois faire au RSI... Mon mari le sait, si un jour je dois fermer mon entreprise, ce sera à cause du RSI."

Pour le coup, la baisse des charges et la réforme (voire la suppression) du RSI figurent dans les programmes de plusieurs candidats à l'élection présidentielle. "Le problème, c'est qu'on ne les croit plus", soupire encore Daniel. Beaucoup d'artisans attendent encore un candidat dans lequel ils peuvent avoir confiance.