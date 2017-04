Présidentielle : Les bars de Saint-Étienne vont se brancher sur le débat

Les onze candidats à la présidentielle ont rendez-vous pour le deuxième grand débat de la campagne. Plusieurs bars de Saint-Étienne vont retransmettre le programme.

Les 11 candidats à la présidentielle vont se retrouver pendant 3 heures 30 pour ce "Grand débat" sur BMFTV ce mardi 4 avril. C’est le deuxième débat de la présidentielle. Les candidats devront se concentrer sur trois thèmes -l'emploi, la sécurité et le modèle social- sans avoir eu connaissance à l'avance des questions et sans être autorisés à utiliser leur téléphone portable.

Record d'audience

Le débat entre cinq des onze candidats à la présidentielle il y a deux semaines avait rassemblé 9,8 millions de téléspectateurs devant TF1, soit 47% de part d'audience, selon les chiffres de Médiamétrie. Le pic d'audience a m^me atteint 11,5 millions de téléspectateurs, d'après TF1.

Peurs des débordements

Les débats ça marche donc très bien et dans certains bars de Saint-Étienne, les bistrotiers en ont conscience. C’est notamment le cas au bar le Djudjura, rue des Martyrs où Dalila a des clients fidèles qui viennent à chaque débat. Les partisans d’Emmanuel Macron eux se sont donnés rendez-vous au Piccadilly Circus. Quant à René Saada, patron du Glasgow il mettra le débat si on lui demande, mais il pense que la politique c’est plus une affaire privée, qui reste « tabou » en France. Enfin certains clients pensent que le cocktail bière + politique peut générer quelques débordements.

Débat sur France-Bleu

France Bleu Saint-Étienne Loire organise avec La Tribune Le Progrès un débat de la présidentielle. C’est ce jeudi 6 avril, entre 18h30 et 20 heures dans les locaux avec 6 débatteurs. Autour des micros de France-Bleu : Sophie Robert ( pour Marine Le Pen ), Régis Juanico (pour Benoît Hamon), Jean-Louis Gagnaire ( pour Emmanuel Macron), Christophe Faverjon ( pour Jean-Luc Mélenchon) et Jean-Pierre Taite ( pour François Fillon).