Présidentielle : les bureaux de vote sous haute protection en Moselle

Le premier tour de l’élection présidentielle est placé sous le signe de la sécurité cette année. En plein état d’urgence, quelques 50 000 policiers et gendarmes ont été appelés en renfort pour sécuriser les bureaux de vote. Les préfectures ont fait passer des consignes.

Les 67 000 bureaux de vote seront surveillés de près cette année. La menace terroriste plane sur la présidentielle. La Moselle compte 1279 bureaux de vote, répartis dans 727 communes. 760 110 électeurs sont appelés à voter dans le département, 72 heures après l’attentat des Champs Elysées à Paris.

Les autorités n'ont pas attendu ce dernier attentat pour renforcer les consignes de sécurité. Policiers et gendarmes feront plus de rondes et de patrouilles près des bureaux de vote. Ils pourront également rendre visite aux assesseurs pour vérifier le bon déroulement du scrutin. Et puis, les préfectures ont prévenu les mairies et les présidents de bureaux de vote. Ils auront un contact direct pour joindre les forces de l'ordre en cas de problème.

Pas de fouilles à l'entrée des isoloirs mais le maire ou le président du bureau pourra vous demander d'ouvrir vos sacs en cas de doute. La préfecture demande aussi à ce que les files d'attente soient organisée à l'intérieur des bureaux de vote et non à l'extérieur, dans la mesure du possible.

Enfin, par principe les armes sont interdites dans les bureaux de vote mais en cas de danger, le président du bureau pourra, par dérogation, autoriser les personnes porteuses d'armes, autrement dit les forces de l'ordre, à être présentes dans la salle afin de sécuriser les lieux. En plus des effectifs de police supplémentaires en Moselle, quelques 500 gendarmes sont mobilisés dans le département.