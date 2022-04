Présidentielle : les communes de Dordogne où Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont à égalité

En Dordogne, Emmanuel Macron arrive en tête de ce second tour de l'élection présidentielle ce dimanche 24 avril. Il obtient 51,52% des voix, devant Marine Le Pen 48,48% des suffrages. Un écart de trois points beaucoup plus resserré qu'au niveau national. En Périgord, les deux candidats du second tour arrivent à égalité : 50% des voix chacun dans cinq communes : Sigoulès-et-Flaugeac (906 inscrits), Saint-Pancrace (130 inscrits), Saint-Martin l'Astier (121 inscrits), Doissat (97 inscrits) et Saint-Mesmin (220 inscrits).

