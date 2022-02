Présidentielle : les écologistes, élus, fermeront "très probablement" la centrale du Blayais "d'ici 2035"

Ce mercredi, le candidat écologiste Yannick Jadot a détaillé les 120 propositions de son programme pour la présidentielle, articulé autour du climat et de ses enjeux. Il envisage notamment de fermer dix réacteurs nucléaires au moins d'ici 2035. Proche de nous, la centrale de Braud-et-Saint-Louis pourrait être concernée. C'est ce que confirme ce vendredi, Nicolas Thierry, chef de file des élus écologistes au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.

"La première chose que nous ferons quand nous arriverons aux responsabilités, ce sera d'identifier les centrales les plus vulnérables face au dérèglement climatique, explique l'élu néo-aquitain. La centrale du Blayais est concernée, au regard de sa situation géographique, par ce que décrivent les climatologues : tornades plus fréquentes, vents violents, etc. C'est par ailleurs une des plus vieilles centrales de France, ouverte il y a plus de quarante ans. Dans la planification, elle fera donc évidemment, et très probablement, partie des centrales que nous fermerons d'ici 2035".