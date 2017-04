Présidentielle : les électeurs affluent à Grenoble pour faire des demandes de procuration

1541. Comme le nombre de procurations faites uniquement auprès des services de police à Grenoble en mars. A moins d'un mois du premier tour de l'élection présidentielle, les électeurs qui ne pourront pas se rendre à leur bureau de vote font les démarches nécessaires.

Le premier tour de l'élection présidentielle c'est dans moins d'un mois. 47 millions de Français sont appelés aux urnes le 23 avril prochain, puis le 7 mai en cas de second tour. Si vous êtes absents le jour J et que vous êtes inscrits sur les listes électorales vous pouvez tout de même voter grâce à la procuration. À Grenoble, les demandes affluent depuis quelques semaines.

En mars, 1541 demandes de procurations enregistrées par les services de police

Vendredi après-midi, plusieurs dizaines de personnes ont défilé à l'hôtel de police de Grenoble pour faire leur demande de procuration © Radio France - Julien Morin

Lors des mois de janvier et février, les services de polices ont enregistré 300 demandes d'électeurs pour des procurations, au mois de mars, ils en décomptaient 1541 ! Un "accroissement très notable, mais traditionnel" souligne le comissaire Wilmart, chef du SIAP à l'hôtel de police de Grenoble. Ces chiffres n'incluent ni les démarches à la gendarmerie, ni celles au tribunal d'instance où il est également possible de faire des procurations.

"Je sais que je ne serai pas là pour le second tour mais c'est important pour moi de voter quand même", témoigne Benoît

Beaucoup d'étudiants loin de chez eux, d'autres personnes qui ont oublié de mettre à jour leur carte d'électeurs, mais aussi des citoyens en vacance le jour du vote : les raisons pour faire procuration sont nombreuses et ne nécessitent pas de justification. Pour les procrastinateurs, il est toujours possible de faire la démarche jusqu'à la veille de l'élection.

Comment faire procuration ? Le mode d'emploi !

Rien de plus simple : il suffit de vous rendre au commissariat de police, à la gendarmerie ou au tribunal d'instance le plus proche. Présenter une pièce d'identité valide, signer une attestation sur l'honneur mentionnant le motif de l'empêchement... et c'est fait ! Toute personne : ami, famille, connaissance, peut être mandataire de votre procuration, à condition qu'elle soit inscrite sur la même commune que vous, mais pas nécessairement le même bureau de vote.