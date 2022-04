Présidentielle : "Les électeurs de Le Pen font courir un risque à la démocratie" selon un maire mayennais

Daniel Lenoir, le maire macroniste de Villaines-la-Juhel, a publié, sur les réseaux sociaux, un message mettant en garde les électrices et les électeurs de Marine Le Pen. La candidate du Rassemblement National a réalisé dimanche de très bons scores dans de nombreuses petites communes en Mayenne.

Marine Le Pen est un danger pour la démocratie, c'est même le chemin vers la dictature martèle Daniel Lenoir, le maire macroniste de Villaines-la-Juhel. Dans de nombreuses petites communes du département, la candidate du Rassemblement National est arrivée en tête du premier tour de la présidentielle. Daniel Lenoir ne trouve aucune excuse à celles et ceux qui ont voté pour elle : "je ne les considère pas comme irresponsables. Ils ont fait un choix, qu'ils l'assument. En faisant ce choix, ils font courir un risque important à la démocratie et ils se tirent une balle dans le pied car ils croient qu'en excluant ça va leur redonner une bonne place. Mais ça ne marche jamais comme ça" confie-t-il à France Bleu Mayenne.

Dans sa tribune publiée sur les réseaux sociaux, Daniel Lenoir va même plus loin dans sa critique en se référant à des politiques d'exclusion qui, dans le passé, ont mené l'Europe à l'abîme : "Ils se tirent une balle dans le pied en pensant que les restrictions des droits de certains ne les concerneraient pas. Ça commence toujours comme ça ! Souvenez vous. C'était d'abord les Tziganes, puis les juifs, puis les homosexuels puis les communistes etc... et au final, une seule "race" une seule pensée. La dictature quoi !" écrit l'élu du Nord-Mayenne.