Présidentielle : les électeurs landais encore indécis

A moins de deux mois du premier tour de l'élection présidentielle en France, de nombreux électeurs n'ont pas encore choisi pour quel candidat ils voteront.

Plus d'un Français sur 2 ne sait toujours pas qui il votera à l'occasion de la présidentielle, selon un sondage de l'institut Odoxa. Dans les Landes, de nombreux électeurs sont dans ce cas de figure.

Flou total

Certains se disent dans le "flou total", avoir du mal "à se faire une idée". Les affaires de ces derniers mois ont déboussolé une partie de l'électorat. "Quand on veut donner l'exemple, il faut être irréprochable" confie une habitante de Mont-de-Marsan.

Des électeurs se décideront au dernier moment et choisiront le candidat capable de faire obstacle à une victoire de Marine Le Pen. "Mon vote, ce sera certainement pour faire barrage à l'extrême droite" estime un électeur.

Près d'1 électeur sur 5 se décide le dernier jour

Quand prendront-ils leur décision? "Je me dis qu'il y aura bien un signe qui arrivera dans les jours qui précèdent" espère un habitant de Saint-Pierre-du-Mont. L'incertitude risque de durer, selon le politologue Jean Petaux : "On estime à 18% la part de l'électorat qui se détermine au dernier moment dans l'isoloir, c'est à dire pratiquement un électeur sur 5, c'est considérable." Une indécision qui rend encore plus incertaine l'issue de cette présidentielle.