Présidentielle : "Les Français n'ont pas besoin de consigne de vote", juge Jean-Pierre Barbier (LR)

Comme en 2017, le président LR du département de l'Isère Jean-Pierre Barbier ne donne pas de consigne de vote pour le second tour de l'élection présidentielle. "Il faut que chacun vote selon ses convictions", estime-t-il.

Décidément, le front républicain a un sérieux coup dans l'aile dans le département de l'Isère, à gauche mais aussi et surtout à droite. Contrairement au maire de Bourgoin-Jallieu, Vincent Chriqui, qui appelle à voter Emmanuel Macron, le président LR du département de l'Isère Jean-Pierre Barbier ne donne pas de consigne de vote. Il était l'invité ce vendredi 15 avril du 6-9 de France Bleu Isère.

France Bleu Isère : D'abord une réaction à ces actes de vandalisme qui reprennent dans la métropole grenobloise, menés par des groupes anarchistes. Sabotage d'un poste Enedis avant-hier, du pont de Brignoud il y a 10 jours. Êtes-vous inquiet de ce retour ?

Jean-Pierre Barbier : Bien sûr, je suis inquiet et comme je le fais depuis maintenant plusieurs années, je condamne fermement ces actes et j'aimerais qu'enfin le parquet national antiterroriste se mêle de l'affaire, parce que tout ceci n'est pas tolérable. Pour le moment, il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, on est sous pression. Des lieux importants sont vandalisés, mettent en difficulté la circulation, mettent en difficulté des entreprises. Enfin, tout ça n'est pas tolérable.

Le pont de Brignoud est géré par le département, va-t-il falloir le remplacer ?

On a un peu l'habitude maintenant de devoir gérer des catastrophes, entre la route du Chambon en début du précédent mandat, l'incendie du collège Lucie Aubrac et maintenant le pont de Brignoud. Ecoutez, on procède toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'on fait des expertises, parce que le pont a été très malmené par l'incendie qui a duré sept heures. J'ai encore une réunion ce matin. À l'issue, on saura ce qu'on peut faire. Moi, je ne communiquerai que sur des hypothèses plausibles et en donnant des délais aux gens, je comprends leurs difficultés. On travaille avec Henri Baile pour faire en sorte que l'autoroute soit gratuite et pour leur permettre de moins dépenser, pour essayer de décongestionner les départementales. On va trouver des solutions temporaires, mais je les annonceraient lorsque je serai vraiment sûr de ce que je peux faire.

Parlons de la présidentielle et de ce débat sur le RSA. Emmanuel Macron souhaite conditionner le RSA à des heures de travail. C'est déjà le cas en Isère avec les "contrats d'engagement réciproque", notamment des heures de travail pour les associations. Ça fait plus de quatre ans maintenant. Quel bilan vous en tirez ?

Ecoutez, je ne sais pas ce qu'a proposé Emmanuel Macron, ça me paraissait un peu flou. En tout cas, nous, ce qu'on fait en Isère, c'est un contrat de réciprocité, où l'on valorise le travail que peuvent faire les allocataires du RSA dans des associations ou autres, en prenant comme principe qu'un allocataire du RSA, il a envie de travailler, il a des compétences, on peut le remettre dans le milieu du travail, on l'accompagne. On fait des contrats aidés, financés uniquement par le Département puisque l'Etat s'est désengagé de ces contrats, on finance 47% du SMIC lorsqu'une entreprise embauche un allocataire du RSA.

J'ai rencontré des allocataires du RSA cette semaine. Et ce qu'ils disent, c'est leur grande difficulté de rentrer en contact avec une entreprise, pour ces gens qui n'ont pas de réseau ou qui ne connaissent personne. À partir du moment où ils sont en contact avec l'entreprise, ils peuvent démontrer tout leur savoir faire et surtout toute leur envie de se former. En finançant un contrat sur un an, l'entreprise accepte de les former et à l'issue, si tout se passe bien, de proposer un CDI. Et c'est ce qui s'est passé cette semaine chez un fleuriste, chez un expert comptable.

Vous constatez un meilleur taux de retour à l'emploi ?

Oui c'est ce qu'on constate en Isère avec cette méthode, puisqu'en 2015, nous avions presque 26 000 allocataires du RSA. Aujourd'hui, nous en avons 22 000. Ce n'est pas satisfaisant, mais je crois qu'il faut continuer à croire au fait que les allocataires du RSA peuvent et doivent retrouver du travail.

Concernant le second tour de la présidentielle, vous n'avez pas donné de consigne de vote, comme en 2017. Est-ce que vous, personnellement, vous allez voter ?

Bien sûr que j'irai voter, mais vous savez, là-dessus, je crois qu'il faut être très clair. Au premier tour, tout le monde a prôné un vote utile ; sur le deuxième tour, tout le monde prône un barrage les uns contre les autres. Moi je considère que si l'on veut que les Français continuent d'aller voter, si on veut que le vote soit reconnu, il faut que chacun vote selon ses convictions et en conscience, sans penser à des coups de billard à huit bandes. Aujourd'hui, les Français n'ont pas besoin de consigne de vote, ils ont simplement besoin de regarder ce qu'ils souhaitent pour leur pays.

Le front républicain a encore un sens selon vous ?

Écoutez, vous l'avez entendu : il y a le front républicain contre Marine Le Pen, elle-même appelle à faire front contre Emmanuel Macron. Tout le monde fait des front contre les autres. Si les gens, pour une fois, pouvaient voter pour quelqu'un, ce serait bien. Ce qui ne s'est pas passé sur le premier tour. Il y a eu une logique de vote utile et aujourd'hui on vient nous expliquer qu'il faut faire des fronts les uns contre les autres. Votons selon nos convictions, et puis ma foi, faisons confiance au peuple. Moi, vous savez, moi ça fait 25 ans que je me présente à des élections, j'ai toujours fait confiance au peuple, à sa sagesse et puis à son choix. Je crois qu'il faut aussi accepter cela.