Présidentielle 2022 : "Les Français veulent tourner la page Macron", estime le représentant du RN en Isère

En cinq ans, Marine Le Pen aura gagné plus de 7.000 voix en Isère, où elle a atteint plus de 23% des suffrages ce dimanche 10 avril. Et le RN veut poursuivre sur cette lancée. Son porte-parole en Auvergne-Rhône-Alpes, Alexis Jolly, était dans nos studios au lendemain du premier tour.

France Bleu Isère - Malgré le débat d'il y a cinq ans, malgré la candidature d'Eric Zemmour, votre candidate est au second tour et progresse. Est-ce la prime à la fidélité ?

Alexis Jolly - En tout cas, c'est la prime à la fidélité des idées, effectivement. Je crois que les Français ont reconnu toutes les qualités de Marine Le Pen, c'est une femme qui travaille énormément, qui se remet en question beaucoup. Je crois que Marine Le Pen a réussi son pari parce qu'elle a aussi mis en avant des propositions qui étaient importantes dans cette campagne. Elle a été la première à parler de pouvoir d'achat. A l'inverse, Emmanuel Macron a tapé dans le portefeuille des Français en termes de matraquage fiscal notamment.

C'est aussi le président qui a permis le "quoi qu'il en coûte" ?

Effectivement, 600 milliards d'euros de dette supplémentaire en un quinquennat. Donc, les leçons d'économie qu'il donne aux autres, si vous voulez, il peut les garder. Marine Le Pen a présenté un projet qui rend l'argent aux Français parce que les Français ont besoin de retrouver du pouvoir d'achat et d'être moins pressés comme des citrons.

Avez-vous eu un moment de frémissement quand Jean-Luc Mélenchon a repris une partie de son retard sur Marine Le Pen ? 0,8 point d'écart seulement à un moment dimanche soir ?

Oui on sait toujours qu'il y a un doute : plus la soirée avance, plus les grandes villes commencent à être dépouillées, des villes qui sont à l'avantage en tout cas de Jean-Luc Mélenchon. Et donc, on a eu un moment de doute, effectivement. Et puis finalement, la tempête qui aurait pu mal tourner ne s'est pas passée.

"Dans chaque vote, il y a une part d'adhésion et une part aussi de vote sanction. Tous les votes sont sont bons à prendre."

Vos soutiens au lendemain du premier tour sont Eric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan. Ça fait donc un de plus qu'en 2017, avec un paysage politique totalement recomposé. Est ce que la dynamique est très différente qu'en 2017 ?

C'est totalement différent parce que vous l'avez dit, on a des réserves de voix cette fois ci. Et puis surtout, les enquêtes d'opinion à l'aune de la semaine dernière ont démontré qu'il allait y avoir un vote sanction contre Emmanuel Macron et pas contre Marine Le Pen. Je crois que les Français, aujourd'hui, veulent tourner la page d'Emmanuel Macron. Il y a 66% des Français qui ne veulent plus d'Emmanuel Macron. L'idée de ce deuxième tour, c'est de rassembler tous ces Français, tous ces électeurs, d'où qu'ils viennent, et de battre Emmanuel Macron.

Donc le vote RN est encore un vote sanction ?

Dans chaque vote, il y a une part d'adhésion et une part aussi de vote sanction. Tous les votes sont sont bons à prendre. Alors effectivement, il y a des gens qui vont voter pour Marine Le Pen parce qu'ils veulent battre Emmanuel Macron. Et c'est bien ça l'objectif. Il faut se rassembler autour de la candidature de Marine Le Pen, d'où qu'on vienne, de gauche, de droite.

Emmanuel Macron donne le ton aujourd'hui avec un premier déplacement dans les Hauts-de-France, dans le fief de Marine Le Pen. Il va chercher la confrontation ?

Il serait temps pour le président candidat d'aller enfin en campagne parce qu'il est plutôt habitué aux dorures de la République, mais il n'est pas toujours rentré en campagne, à la rencontre des Français. Donc, il va recevoir l'accueil des Hauts-de-France que je connais très bien.

Emmanuel Macron sort de ce mandat aussi avec le costume du capitaine dans la tempête, du chef des armées, de celui qui a fait le "quoi qu'il en coûte". Ce sera quoi vos arguments pour attaquer cette image-là ?

Ce sera de dire aux Français que nous allons faire des économies pour leur rendre leur argent.

Les scores de Marine Le Pen par département © Visactu - Visactu