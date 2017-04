Présidentielle : les jeunes Sarthois entre indécision et vote FN

Indécision, abstention et vote FN : selon une étude du centre de recherche en sciences politiques de Sciences Po Paris, le Cevipof, les primo-votants ne sont pas sûrs d'aller voter. Et parmi ceux qui ont fait leur choix, 29% mettront un bulletin Marine Le Pen dans l'urne le 23 avril prochain.

Devant le CFA du Mans, les jeunes apprentis font en majorité deux réponses : "l'élection présidentielle ? Je ne sais même pas qui se présente" ou "moi, je vais voter Marine Le Pen". Une tendance déjà rapportée par le centre de recherche en sciences politiques de Sciences Po Paris le 23 mars dernier. Pour Anne Muxel, les jeunes qui vont voter pour la première fois lors de l'élection présidentielle sont "pour moitié indécis, même parmi ceux qui se disent certains d'aller voter". Et s'ils devaient choisir un candidat, c'est Marine Le Pen qui obtient 29% des voix devant Emmanuel Macron (27%). Benoit Hamon et Jean-Luc Mélanchon obtiennent chacun 15%. Le candidat Les Républicains François Fillon rassemble 8%.

Reportage devant le centre de formation des apprentis du Mans Partager le son sur : Copier

"Je choisis Marine parce que..."

Parmi les jeunes rencontrés, plusieurs évoquent "tout ce qu'on voit désormais". Les attentats de ses deux dernières années les effraient : "On est plus en sécurité ici" explique Kévin, 21 ans. "Après les attaques à Paris, ils avaient dit qu'ils fermeraient les frontières, mais rien n'a été fait". Pour lui, la candidate du Front National est la seule qui a "des idées pour la France. Fermer les frontières, tout fermer", c'est sa solution. Coralie, tout juste 18 ans approuve : "Je ne suis pas raciste, mais renvoyer des personnes dans leur pays qui font des [bêtises] en France, c'est bien" estime la jeune fille en CAP Coiffure. Et pour Ophélie, il y a tout simplement "trop d'étrangers en France". Selon un copain à côté, ces personnes "auraient trop d'avantages par rapport à nous". Alors l'immigration responsable de tout ? "Non, non..." analysent-ils en reconnaissant qu'il serait dommage de "tout confondre".

"Pourquoi j'irais voter, alors que... "

Qu'ils aient fait un choix, qu'ils y pensent, tous signalent "les affaires". Et semblent plutôt désabusés :

"Les candidats disent tous la même chose", "c'est du blabla tout ça", "je ne m'y intéresse pas".

Ainsi, Steven, 20 ans, a un peu regardé le débat, pour voir. Mais il ne sait pas s'il va aller voter. Son ami, Vincent, 19 ans, n'est pas sur d'aller glisser un bulletin dans l'urne non plus : "je vois pas l'utilité d'aller voter si je ne sais pas pour qui voter". Justine ira "voter blanc. Même si ce n'est pas reconnu. C'est la première fois que je vais voter. Avec tout ce qu'on entend... les fraudes, les choses comme ça, ça ne me donne pas envie. Je vote blanc parce qu'ils disent tous des choses et au final, on ne sait pas s'ils vont vraiment les faire". En 2012, 32% des étudiants s'étaient abstenus, signale le Cevipof.

François Fillon mis de côté ?

Selon la chercheuse du Cevipof, la candidature de François Fillon est écartée "d'entrée de jeu". En effet, les jeunes qui penchent vers le FN estiment qu'il est "trop dans... 'des problèmes privés'" pour Coralie ; "dans les affaires... Comme Marine Le Pen" reconnaît Kevin. Devant le CFA du Mans pourtant, Simon affirme qu'il votera pour le candidat Les Républicains : "Il a un programme dont a besoin la France, c'est le plus sérieux en économie et surtout c'est quelqu'un qui représente bien la France". En CAP vendeur automobile, le jeune homme raconte qu'ils parlent beaucoup politique entre élèves. Et il a complètement intégré la rhétorique de son poulain : les médias seraient "contrôlés". "Il y a complot contre la France, glisse le jeune homme, des gens puissants qui s'allient pour nous opposer" comme vous pouvez l'entendre en cliquant sur le player ci-dessous :

Pour Simon, un "complot" tendrait à "diviser la France" Partager le son sur : Copier

Devant le CFA Coiffure, Axelle est surprise du vote FN de son amie, Ophélie : "Le Pen c'est extrémiste ! Elle veut retourner au franc, elle veut nous sortir de l'Europe et tout !". Elle votera François Fillon : "Moi, je serais plus vers Fillon, pas pour la droite, car en général je penche plutôt à gauche, mais bon, en ce moment... Je serais plus vers Fillon parce qu'il a des idées qui me plaisent pas mal et il n'a rien à voir avec Le Pen surtout."