Présidentielle : examen de passage pour les candidats devant les maires de France

Les prétendants à l’Élysée sont auditionnés sur leurs projets par plusieurs centaines d'élus de l'Association des maires de France ce mercredi à la Maison de la Radio. Chaque candidat est invité à se positionner sur 15 engagements définis. Marine Le Pen sera la seule absente.

Ils ne seront pas 36.000 à être présents dans notre "maison ronde", mais plusieurs centaines d'élus comptent peser de tout leur poids sur la campagne électorale. L'Association qui regroupe 36.000 maires et présidents d'intercommunalités a des priorités immédiates : le gel de la baisse des dotations aux collectivités, la mise en œuvre d'une loi de finances spécifique à ces mêmes collectivités, la garantie d'une couverture numérique performante des communes ou la stabilisation des réformes institutionnelles. Les élus prônent également la modernisation du statut de la fonction publique territoriale, l'arrêt des dépenses nouvelles imposées aux communes ou l'accompagnement des collectivités dans la transition écologique et énergétique.

Marine Le Pen seule absente

"On ne réussira pas la France sans les communes". C'est l'intitulé de ce temps fort de a campagne présidentielle à la Maison de la Radio. Le PDG de Radio France, Mathieu Gallet, prononcera une allocution d’accueil. Après les interventions d’Anne Hidalgo, maire de Paris, de François Baroin, président de l’AMF, et d'André Laignel, 1er vice-président délégué de l’AMF, les auditions pourront commencer. Cinq candidats seront programmés avant midi, à raison d'une demi-heure chacun : Nathalie Arthaud, Jean Lassalle, Emmanuel Macron et Nicolas Dupont-Aignan. Marine Le Pen se distingue puisqu'elle sera représentée par David Rachline. Les six autres postulants prendront la parole à partir de 14H15 : Jean-Luc Mélenchon, François Fillon, Benoît Hamon, François Asselineau, Philippe Poutou et Jacques Cheminade.

Le manifeste des "petits" maires

S'ils comptent se faire entendre d'une seule voix, les maires n'ont pas forcément les mêmes préoccupations, en fonction de la taille de leur commune. La semaine dernière, l'Association des Petites Villes de France a publié un manifeste synthétisant 17 propositions concrètes. L'occasion de détailler ces doléances avec le maire UDI de Saint-Flour, Pierre Jarlier, vice-président de l'Association des petites villes de France, mais aussi de l'Association des Maires de France. Il s'est confié à France Bleu Pays d'Auvergne. Entretien.