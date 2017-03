Présidentielle : les maires des villages de l'Hérault harcelés par les petits candidats

Les boites mail et les messageries de téléphone des maires sont pleines de demandes de parrainages des candidats à la présidentielle. Dans les communes rurales de l'Hérault, ils sont peu nombreux à donner une réponse positive.

Trouver 500 signatures d'ici le 17 mars pour pouvoir déposer sa candidature à la présidentielle : c'est le challenge pour les plus petits candidats. Particulièrement sollicités en ce moment, les maires des petites communes. Ils assurent recevoir chaque jour cinq à six demandes. Sur leur boite mail, par courrier ou encore directement sur leurs portables. Un grand nombre d'entre eux ne donnera pas suite. Ils avancent plusieurs raisons.

Le plus souvent élus sans étiquette lors des municipales, ils veulent garder leur neutralité face à leurs électeurs. D'autant que depuis cette année, l'intégralité des signatures sera publiée.

D'autres, pour expliquer leur démarche, estiment que la démarche des petits candidats est louable mais qu'ils sont inaudibles. Ils sont trop nombreux et selon eux, cela fausse le jeu pour le second tour. Certains aussi se sentent très éloignés des candidats "parisiens".

" Il faudrait qu'ils viennent dans la gadoue comme nous sommes dans le milieu rural et ils se rendraient compte. On les voit tous les jours aux actualités, ils ont été visités une ferme, ils ont été visités ça... Mais qu'est ce qu'il en reste de tout ça ? " Marie Casarès, maire de Cambon et Salvergues, 65 habitants.