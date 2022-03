Présidentielle : les mesures de Nicolas Dupont-Aignan pour le pouvoir d'achat et plus de probité en politique

L'exemplarité des responsables politiques arrive en tête des priorités des Français, devant la santé et le pouvoir d'achat a révélé "Ma France 2022", la grande consultation citoyenne menée par France Bleu, en partenariat avec France 3 et la plateforme Make.org. Invité à réagir dans l'émission Ma France présentée par Wendy Bouchard ce mardi, le candidat souverainiste à la présidentielle Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) a défendu la suppression de la TVA sur les taxes des carburants ou encore l'obligation, pour les élus, de présenter un casier judiciaire vierge.

Suppression de la TVA sur les taxes appliquées aux carburants

Interrogé sur le pouvoir d'achat Nicolas Dupont-Aignan s'est dit pour la suppression de la TVA sur les taxes appliquées aux carburants et le plafonnement des prix de l'essence et du gasoil. "On est un des seuls pays à avoir une TVA sur une taxe, cela ferait déjà 15 centimes par litre", a affirmé le candidat souverainiste assurant que "60% du prix de l'essence c'est de la taxe (...) Donc quand le prix augmente, le gouvernement gagne de l'argent en plus."

L'exécutif a annoncé le 12 mars "une remise à la pompe" de quinze centimes par litre, soit neuf euros d'économies pour un plein de 60 litres selon les calculs du Premier ministre. La mesure s'appliquera à partir du 1er avril. Cette réduction s'effectuera au moment du paiement, en caisse ou par carte bancaire à la pompe, et ne sera donc pas visible d'emblée sur les prix affichés à l'entrée de la station, a détaillé Jean Castex. "Avec cette mesure", le gouvernement "ne fait que rendre ce qu'il a kidnappé aux Français" a martelé Nicolas Dupont-Aignan qui milite en outre pour "plafonner le prix de l'essence à la fois pour les professionnels et pour les particuliers" dans l'attente d'une baisse des prix du baril.

Les prix des carburants ont dépassé la barre symbolique des 2 euros le litre la semaine dernière en France. Ce mardi, des transporteurs, des agriculteurs ou encore des pêcheurs ont bloqué les dépôts pétroliers de Lorient et Brest pour dénoncer cette hausse des coûts.

Casier judiciaire vierge obligatoire pour les élus

Alors qu'un quart des propositions recensées grâce à la grande consultation "Ma France 2022", concerne la probité des responsables politiques et la réduction des "avantages" qui leur sont attribués, Nicolas Dupont-Aignan veut obliger tout candidat à un mandat électif à présenter un casier judiciaire vierge. "Je réclame cela depuis des années. Pourquoi ? Parce que quand on est maire, et que l'on recrute un animateur dans une école, on demande un casier judiciaire vierge. Mais lorsque vous vous présentez à la présidence de la République ou à la députation, on ne vous demande pas de casier judiciaire vierge, dans quel monde vit-on ?"

Le candidat de Debout la France veut aussi placer sous mandat de dépôt systématique les élus condamnés à une peine de prison ferme et propose de supprimer les privilèges et les avantages des anciens présidents, Premiers ministres et ministres.