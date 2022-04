Présidentielle : les militants franciliens jettent leurs dernières forces dans la bataille

A quelques heures du débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, leurs partisans en Ile-de-France s'efforcent de convaincre les indécis, les abstentionnistes et les mélenchonistes en allant à leur rencontre.

Plus que quelques jours pour convaincre avant le second tour de l'élection présidentielle dimanche. En Ile-de-France, comme partout dans l'hexagone, les partisans de Marine Le Pen et Emmanuel Macron jettent leurs dernières forces dans la bataille à coup de tractage et de porte-à-porte, l'objectif étant de convaincre les indécis, les abstentionnistes et ceux qui, nombreux, ont choisi Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Le chef de file de la gauche radicale est arrivé en tête des suffrages dans la région le 10 avril dernier.

Le RN rencontre l'hostilité des électeurs du XIIe

Un petit groupe de militants RN s'est donné rendez-vous, ce mardi matin, au marché Daumesnil, dans le XIIe arrondissement de la capitale. Leur candidate n'y a obtenu que 6% des voix au premier tour. Pas facile donc, de faire campagne ici pour l'extrême-droite. Un homme traite les militants de fachos, une femme refuse le tract qu'on lui tend : "Hors de question que je me salisse les mains !" Il arrive aussi que la conversation s'engage, comme avec ce passant qui évoque les villes tenues par le RN : "L'opposition y est muselée, certaines associations perdent leurs subventions sans raison valable. Voter Le Pen serait une grosse erreur".

Militants RN, Jean-François et Christian tractent sur le marché Daumesnil © Radio France - Sarah Tuchscherer

Militant de longue date, du FN puis du RN, Christian reste stoïque face à ces réactions. Comme s'il cherchait à s'en convaincre, il assure : "Je sens un climat plus favorable. Il y a plus de personnes qui prennent nos tracts. Ils veulent du changement, ils se disent qu'ils n'ont jamais essayé Marine et sont prêts à le faire. D'ailleurs elle a un très bon programme social". Françoise, qui en est à son deuxième tractage de la campagne, se dit, elle, convaincue du succès de sa candidate auprès des classes populaires. "Chez les bobos, il y a beaucoup de jugements tout faits", conclut-elle.

Les macronistes mettent les ministres à contribution

Du côté de la République en marche, les ministres ont été appelés en renfort. Celui des transports, Jean-Baptiste Djebbari, était à Neuilly-sur-Marne, ce mardi soir, pour écouter les doléances des habitants en compagnie du député de la circonscription, Patrice Anato et de Djénéba Diaby, adjointe au maire de la ville. Dans le quartier des Fauvettes, ils saluent les quelques habitants présents dehors et se font interpeller sur le stationnement, le prix des carburants, l'arrivée du métro. Le ministre promet de relancer le dossier du prolongement de la ligne 11. "Je ne sais pas si c'est efficace de mener campagne comme ça, mais en tout cas ça me permet de mieux comprendre les problèmes et donc d'agir plus efficacement, assure Jean-Baptiste Djebbari. Les gens sont adultes, ils votent comme ils veulent, ce n'est pas ce qui m'intéresse en venant ici".

Jean-Baptiste Djebbari a animé une petite réunion publique en plein air à Neuilly-sur-Marne © Radio France - Sarah Tuchscherer

Elue de la ville, Djénéba Diaby le concède : "On est dans une situation compliquée, le quinquennat n'a pas été simple, les gens sont dans le rejet. Mais on ne peut pas tout changer en cinq ans. On paie des décennies où les chefs d'Etat se sont succédés sans prendre les responsabilités qu'il fallait pour répondre aux problèmes de la société". Militante de terrain, Anita n'est pas vraiment confiante concernant le résultat de dimanche soir. Elle qui mène campagne activement auprès, notamment, des 40% d'électeurs qui ont choisi Jean-Luc Mélenchon ici au premier tour, redoute une forte abstention : "Je les invite vraiment à faire barrage à l'extrême-droite. Il ne faudrait pas qu'on se réveille lundi matin avec elle au pouvoir".