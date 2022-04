Présidentielle : les militants insoumis niçois entre espoir et résignation après le premier tour

La confiance, puis la douche froide. Réunis au bar Diane's dans le vieux Nice, une cinquantaine de militants et sympathisants de La France insoumise chantent puis à 20 heures, les estimations tombent : leur candidat, Jean-Luc Mélenchon, n'est pas qualifié pour le second tour.

Ils ne veulent pas y croire. _"Oh non c'est pas vrai, mais c'est pas vrai ! "s'exclame Alexis, jeune militant. À côté de lui, Marc, qui peste contre un autre candidat : le communiste Fabien Roussel. "On voit bien qu'il aurait fallu s'allier, mais il y a longtemps, c'est quelque chose qui aurait du se construire, depuis un an au moins" _

Paul laisse couler quelques larmes : il s'est donné cœur et âme pour la campagne de la France Insoumise, l'échec est dur à accepter. "Il y a beaucoup de déception, de la tristesse, pour le résultat mais surtout pour la France. Je pense à tous ceux qui vont souffrir".

Et puis vient l'allocution du candidat. Des mots qui remettent le sourire sur le visage des présents : "Ça remotive, il a donné sa vie, et vous avez entendu, la lutte elle continue, c'est à nous de continuer, de faire mieux".