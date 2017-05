Présidentielle : les militants sarthois d'En Marche entre joie et gravité

En Sarthe, Emmanuel Macron obtient 63,33% des suffrages. Face à une abstention et des votes blancs au plus haut, les militants du mouvement En Marche ont déjà l'esprit tourné vers la bataille des législatives.

Au Mans, les soutiens d'Emmanuel Macron ont vécu l’annonce officielle de la victoire de leur candidat dans une brasserie de la place du Jacobins, privatisée pour l'occasion. Réunis autour de leur chef de file départementale, l’élue mancelle Marlène Schiappa, ils ont d'abord observé une minute de silence à la mémoire de Corinne Erhel, la députée des Côtes d'Armor décédée vendredi après un malaise en plein meeting, avant de tourner leurs regards vers la télévision où s'est affiché le visage d'Emmanuel Macron à 20H. Ils ont été rejoints plus tard par le sénateur-maire du Mans, Jean-Claude Boulard, qui était d'abord passé par la fédération PS de la Sarthe.

La victoire d'Emmanuel Macron chaleureusement accueillie par ses sympathisants sarthois réunis au #Mans pic.twitter.com/LSI3i7AjgX — France Bleu Maine (@bleumaine) May 7, 2017

Pour Marlène Schiappa, la victoire d'Emmanuel Macron "montre que la vie politique n'est pas réservée à qui que ce soit et que même des gens dits de la société civile peuvent renouveler les codes de la vie politique". Le mouvement En Marche revendique 1500 adhérents en Sarthe, "première force politique en nombre et première force politique sur le terrain" selon l'élue mancelle, qui pourrait entrer au gouvernement. Sur ce point, Marlène Schiappa ne cache pas son envie de poursuivre le parcours entamé depuis un an auprès d'Emmanuel Macron, mais ne veut pas s'avancer : "Il est évident que j’aurai à cœur de mettre en œuvre le programme que j’ai contribué à construire avec lui, à l’endroit où il jugera que je suis utile pour servir son programme".

Et maintenant, les législatives

La conscience que la bataille ne fait que commencer a vite succédé à la joie d'avoir remporté la présidentielle. Alors qu'une grande partie des Français a voté pour Emmanuel Macron sans adhérer à son programme, le président élu pourra-t-il disposer d'une majorité ? "Jusqu’à présent absolument toutes les projections d’Emmanuel Macron se sont révélées exactes", analyse Marlène Schiappa. "Quand on lui a dit qu’il n’arriverai pas à avoir les 500 signatures, il a eu les 500 signatures. On lui a dit qu’il n’arriverait pas à être président, il est président, il est arrivé en tête devant Marine Le Pen dès le premier tour. Là il nous dit qu’il aura une majorité législative, je suis convaincue qu’il aura une majorité législative qui lui permettra de gouverner pendant 5 ans". L'identité des candidats sarthois doit être dévoilée en milieu de semaine.

Champagne à Coulaines

A Coulaines, le maire a sorti quelques bouteilles de champagne, « de [sa] réserve personnelle », a-t-il tenu à préciser. Christophe Rouillon, investi par le PS pour les législatives sur la 5e circonscription, salue « un grand moment pour la démocratie et la République ».