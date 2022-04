Présidentielle : les nationalistes entre abstention et ni ni

Macron ou Le Pen ? Les nationalistes ont tranché : ce sera ni l'un ni l'autre. Les indépendantistes (Corsica libera et Core in Fronte), comme au premier tour, appellent à l'abstention, une abstention qu'ils souhaitent renforcer par rapport au 10 avril. Quant aux autonomistes , c'est la ligne du ni ni qui l'emporte, pas de consigne de vote. Position arrêtée il y a peu par Femu a Corsica, le parti de la majorité territoriale, de Gilles Simeoni, bien discret ces dernières semaines, alors qu'il y a cinq ans il avait clairement appelé à voter Emmanuel Macron. C'est donc son parti qui cette fois a livré le message d'entre-deux-tours. Pas une voix à Marine Le Pen, mais pas de soutien non plus au président sortant. "Son programme, sa vision (de Marine Le Pen, ndlr) sont aux antipodes de nos valeurs et de nos choix politiques, du combat nationaliste que nous menons depuis 50 ans, explique François Martinetti, le secrétaire national de Femu a Corsica. On appelle à ne pas voter pour la candidate du RN (...) mais le pacte girondin promis par Emmanuel Macron n'a laissé place qu'à une ligne jacobine, froide, méprisant la démocratie, guidée par la préfectorale, qui aujourd'hui ne nous convient pas ".

François Martinetti, secrétaire national de Femu a Corsica Copier

Même tonalité du côté du PNC. Pour son chef de file, Jean-Christophe Angelini, la position est évidente : "Nos valeurs, notre projet de société nous conduisent à ne pas laisser aller une seule voix à Marine Le Pen. A l'inverse, compte tenu de ce qui s'est passé ces derniers temps, nous ne pouvons pas décemment appeler à voter pour le président sortant".

Jean-Christophe Angelini, chef de file du PNC Copier

Le Pen, Macron ou abstention ? Les électeurs corses feront leur choix dimanche. Au premier tour, ils avaient placé la candidate du RN largement en tête devant le président sortant. L'abstention avait légèrement dépassé les 37 %.