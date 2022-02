Présidentielle : découvrez les parrainages validés en Vaucluse

Le mercredi 26 janvier, le Conseil des ministres a adopté le décret de convocation des électeurs pour l'élection présidentielle d'avril qui ouvre la course aux 500 parrainages que doivent réunir les prétendants à l'Élysée. Découvrez les candidats parrainés par vos élus en Vaucluse.

Un formulaire de parrainage avec l'enveloppe retour au Conseil constitutionnel et une écharpe tricolore.

Les dates du 10 et du 24 avril ont été officiellement fixées pour le premier et le second tour de la présidentielle à l'issue du Conseil des ministres le mercredi 26 janvier avec l'adoption du décret de convocation des électeurs. Ce décret a également permis de démarrer la procédure de collecte des parrainages qui se terminera le vendredi 4 mars à 18h.

Les candidats à la présidence de la République disposent donc de près de cinq semaines pour obtenir 500 signatures de la part de près de 42.000 élus, dont 34.000 maires. Découvrez quels sont les parrainages déjà validés en Vaucluse.

Conseillers

M. ALLEL Samir : JADOT Yannick

Mme BOUCHET Suzanne : PÉCRESSE Valérie

Mme DUBOIS Annick : HIDALGO Anne

M. MARTINEZ-TOCABENS Fabrice : TAUBIRA Christiane

Députés

M. AUBERT Julien, 5e circonscription : PÉCRESSE Valérie

M. MORENAS Adrien, 3e circonscription : MACRON Emmanuel

Mme ZITOUNI Souad, 1re circonscription : MACRON Emmanuel

Maires

Avignon - Mme HELLE Cécile : HIDALGO Anne

Sénateurs