Présidentielle : les petits candidats, en difficulté pour leurs parrainages, dénoncent le "verrou" des grands partis

Six candidats à la présidentielle en difficulté pour récolter les 500 parrainages nécessaires pour accéder au premier tour de l'élection ont protesté ce jeudi contre le "verrou anti-démocratique des grands partis". Pierre Larrouturou (Nouvelle Donne), le chef de file du mouvement des Bonnets rouges Christian Troadec, Philippe Poutou (NPA), et Charlotte Marchandise-Franquet (laprimaire.org) ont lancé un appel commun, signé également par Alexandre Jardin (mouvement Bleu Blanc Zèbre) et l'indépendantiste polynésien Oscar Temaru, "pour une véritable pluralité des candidatures" à l'élection présidentielle.

Ils dénoncent la publicité des parrainages

Pour ces "petits candidats", les nouvelles règles, qui prévoient notamment que les parrainages soient rendus publics, rendent leur candidature "toujours plus difficile, si bien qu'il est devenu quasiment impossible de porter une candidature hors des grands partis." Ils craignent en particulier "la pression" exercée sur les maires, qui "ne peuvent accorder leur parrainage librement en raison des retombées négatives qu'ils ou elles pourraient subir".

Accorder un parrainage à un petit candidat, ce n'est pas le soutenir à la présidentielle, c'est soutenir la démocratie" - Le chargé de programme de Charlotte Marchandise-Franquet

"La plupart des candidats qu'on voit à la télévision ont déjà mille, deux mille signatures. Est-ce qu'il est normal qu'ils continuent à engranger des signatures et à faire pression sur les élus pour qu'ils ne donnent pas leurs signatures à des nouvelles têtes et des nouveaux projets?", a fustigé Pierre Larrouturou lors d'une conférence de presse. Arthur Keller, chargé du programme de Charlotte Marchandise-Franquet, a fait savoir qu'"accorder un parrainage à un petit candidat ce n'est pas soutenir à la présidentielle ce petit candidat, c'est soutenir la démocratie". A partir de samedi, les candidats auront trois semaines pour réunir les 500 parrainages nécessaires pour se lancer dans la course à la présidentielle.