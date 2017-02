Présidentielle : les petits partis peinent à trouver les parrainages en Drôme-Ardèche

A un mois de la date limite de dépôt, les petits partis peinent à trouver leurs parrainages pour l'élection présidentielle. Le Nouveau Parti Anticapitaliste et Debout la France dénoncent de nouvelles règles, qui dissuaderaient les maires de soutenir un candidat.

Le compte à rebours est lancé : les candidats à l'élection présidentielle n'ont plus qu'un mois, jusqu'au 17 mars prochain, pour trouver leurs 500 parrainages. Pour les petits partis, le compte est encore loin d'être bon. En Drôme-Ardèche, les militants contactent donc les maires et les élus, un par un. Et ils lancent un appel aux maires : "soutenez-nous, pour la pluralité !'

Une nouvelle règle entre en vigueur pour cette élection : cette fois, les noms de tous les parrains seront publiés. Avant, si un candidat avait recueilli plus de 500 signatures, seuls 500 noms tirés au sort étaient rendus publics. Cette loi entend apporter plus de transparence, mais les petits partis dénoncent un frein à la pluralité. Pour Damien Toumi, responsable de Debout La France en Drôme-Ardèche, c'est même une transparence "en trompe-l'oeil. Cela renforce la peur des représailles". Ce conseiller municipal de Bourg-lès-Valences raconte avoir rencontré un maire qui a perdu les subventions de son école car il avait parrainé Jean-Luc Mélenchon en 2012. "Il voulait parrainer, mais il ne le fera pas cette fois, à cause de la publication."

Des élus des principaux partis exercent des pressions sur les maires, pour empêcher que la démocratie s'exprime" - Damien Toumi, militant pour Nicolas Dupont-Aignan.

Au Nouveau Parti Anticapitaliste, Dominique Malvaud fait le même constat. "Nous avons moins de signature qu'en 2012 à la même période", précise celui qui démarche les maires de la Drôme et de l'Ardèche pour Philippe Poutou. Il pointe le problème de la publication des noms, mais aussi la nouvelle formule de parrainage. C'est désormais aux élus d'envoyer le formulaire par recommandé au Conseil Constitutionnel. Lors des précédentes élections, les partis s'en chargeaient.

Des week-ends entiers sur les routes

En ce moment, les militants consacrent donc tout leur temps libre à la chasse aux parrainages. "J'appelle les mairies le matin avant d'aller au travail, puis dans la journée pendant mes pauses café ou déjeuner", explique Damien Toumi, soutien du gauliste Nicolas Dupont-Aignan. Sur ses jours de repos, il va de village en villages. "Pour certaines zones de la Drôme ou de l'Ardèche, comme les Baronnies, il faut compter trois heures de route aller !"

"Nous avons rencontré un maire dans son champs, il gardait les moutons" - Dominique Malvaud, du Nouveau Parti Anticapitaliste

Au NPA, rencontrer les élus en face à face est une règle d'or. Dominique Malvaud passe donc ses week-ends sur les routes. Or, les mairies sont généralement fermées. Il faut alors trouver l'adresse du maire, ce qui prend encore du temps. De plus, les frais de déplacements sont avancés par les militants. Le représentant drôme-ardéchois du NPA a fait le calcul : "pour moi, c'est déjà au moins une dizaine de pleins de gasoil. Cela fait à peu près 600 euros."

Ces frais entreront dans les comptes de campagnes des partis... si les candidats obtiennent les 500 parrainages et donc le droit de se présenter. Pour l'instant, le NPA revendique six signatures en Drôme-Ardèche. Debout La France, une dizaine.