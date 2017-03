Présidentielle : les principales mesures du programme de Benoît Hamon

Benoît Hamon a présenté ce jeudi la nouvelle mouture de son programme, avec notamment des changements sur son idée de revenu universel. Voici les principaux points à retenir.

Benoît Hamon, candidat vainqueur de la primaire de gauche, a présenté jeudi son programme dans sa dernière version, davantage centré sur le travail et l'emploi. Distancé dans les différents sondages par Marine Le Pen, Emmanuel Macron et François Fillon, il espère relancer sa campagne. Son grand meeting aura lieu à Bercy dimanche, où 12.000 personnes sont attendues.

Souci de rassemblement et inflexion sur le revenu universel

Lâché par plusieurs socialistes et notamment Manuel Valls, qui a confirmé qu'il ne lui donnerait pas son parrainage, Benoît Hamon souhaite avec cette nouvelle version rassembler dans son camp. Il a pour cela pioché dans les programmes d'Arnaud Montebourg, de Vincent Peillon, et de Sylvia Pinel, la présidente du PRG, avec qui le PS est parvenu à un accord cette semaine.

Comme annoncé la semaine dernière, le revenu universel d'existence, conçu comme une réponse à la raréfaction du travail, apparaît désormais comme une mesure pour soutenir le pouvoir d'achat de 19 millions de Français : bénéficiaires actuels du RSA, étudiants, indépendants, salariés percevant jusqu'à 1,9 SMIC. Évaluée à 35 milliards d'euros pour sa première étape, la mesure sera financée grâce à une réorientation de 10 milliards d'euros des crédits alloués au CICE (Crédit impôt compétitivité et emploi) et au Pacte de responsabilité, et par du déficit (et non plus, comme Benoît Hamon l'affirmait dans la primaire, par une réforme de la fiscalité du patrimoine).

Grâce au RUE, vous pourrez, quelles que soient les épreuves de la vie, bénéficier de 600 euros/mois versés automatiquement. #ParlonsTravail pic.twitter.com/zaIhIBaRep — Benoît Hamon (@benoithamon) March 16, 2017

'Candidat de l'emploi'

Benoît Hamon entend aussi lever les inquiétudes liées à sa fameuse "taxe sur les robots". Loin d'empêcher l'innovation, celle-ci viendra abonder un "fonds de transition travail", dédié à financer la formation et le retour à l'emploi des chômeurs. "Les entreprises qui augmentent leurs effectifs seront dispensées" de cette contribution, a précisé le candidat. Autre mesure (reprise à Arnaud Montebourg), la priorité accordée au Made in France et aux petites et moyennes entreprises, auxquelles 50% des marchés publics seront réservés. Le député des Yvelines promet aussi de taxer les superprofits des banques, et de renforcer le pouvoir des salariés dans les entreprises : ils représenteront la moitié des membres votants des conseils d'administration des grandes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.

Mon projet est le seul à même de rendre le quinquennat utile, utile pour le quotidien des Français, utile pour lutter durablement et efficacement contre le Front national" - Benoît Hamon