Présidentielle : les réactions à l'étranger après la réélection d'Emmanuel Macron

À 44 ans, Emmanuel Macron a été réélu président de la République (58,8%) dimanche face à la candidate d'extrême droite, Marine Le Pen, qui essuie une troisième défaite mais réalise son meilleur score (41,2%). La victoire du chef de l'État a été applaudie dans les capitales européennes, qui ont souligné aussi les défis européens à venir pour le président français.

Félicitations chaleureuses des dirigeants européens

Premiers à féliciter Emmanuel Macron : les dirigeants de l'Union européenne. Le président du Conseil européen Charles Michel, qui représente les États membres, s'est félicité que l'Europe puisse "compter sur la France cinq ans de plus". "En cette période tourmentée, nous avons besoin d'une Europe solide et d'une France totalement engagée pour une UE plus souveraine et plus stratégique", a-t-il tweeté.

"Je me réjouis de pouvoir continuer notre excellente coopération. Ensemble, nous ferons avancer la France et l'Europe", a abondé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Le Premier ministre italien, Mario Draghi, a salué "une magnifique nouvelle pour toute l'Europe". Enthousiasme partagé par le dirigeant social-démocrate allemand Olaf Scholz : "Tes électeurs ont envoyé aujourd'hui un signal fort en faveur de l'Europe. Je me réjouis que nous poursuivions notre bonne collaboration !"

Hors Union européenne, le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est dit "heureux de continuer à travailler" avec Emmanuel Macron. "Félicitations à @EmmanuelMacron pour votre réélection à la Présidence de la République Française. La France est l'un de nos alliés les plus proches et les plus importants. Je suis heureux de continuer à travailler ensemble sur les sujets-clés pour nos deux pays et pour le monde", a tweeté le dirigeant conservateur en français.

Le Premier ministre belge Alexander De Croo a salué le "choix fort" des Français contre l'extrême droite : "Ils ont opté pour des certitudes et pour les valeurs des Lumières. Je félicite chaleureusement @EmmanuelMacron pour sa réélection et lui confirme notre besoin d'une Europe forte et solidaire. Nous serons au rendez-vous".

Quant au Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre, il a assorti ses félicitations d'un message sur les "importantes tâches" qui attendent le président réélu : "Unir les Français et prendre des décisions courageuses pour le climat. Une coopération plus étroite en Europe et l'union contre les forces autoritaires et la guerre".

Poursuivre le travail "sur les enjeux importants"

En dehors des frontières de l'Europe, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, a dit avoir "hâte de poursuivre le travail ensemble".

Le président français a également reçu les félicitations du président gabonais Ali Bongo Ondimba : "Plus qu'un passé en commun, nos deux pays ont un avenir à construire", a-t-il dit.

Le Haut commissariat aux réfugiés (HCR) a adressé ses "vives félicitations" à Emmanuel Macron : "Nous continuerons à compter sur son soutien - en France, en Europe et dans le monde - alors que les défis humanitaires et les crises des réfugiés deviennent chaque jour plus graves et complexes", a déclaré Filippo Grandi. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus a exprimé sa "hâte de poursuivre l'important partenariat" avec la France.