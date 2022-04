Présidentielle : les réactions dans la Loire après le premier tour

Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont qualifiés pour le second tour de la présidentielle, avec 26,95 % des voix pour le président sortant et 23,33 % pour la candidate du Rassemblement national dans la Loire. Des résultats commentés par nos invités ce lundi matin sur France Bleu Saint-Étienne Loire.