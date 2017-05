Présidentielle : les réactions des soutiens d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen

Si les soutiens d'Emmanuel Macron sont conscients que le travail qui reste à faire est "immense", ils ont confiance en l'avenir. De leur côtés, les sympathisants du Front National affirment être désormais la principale force d'opposition du pays et indiquent que Marine Le Pen va transformer le FN.

Pour cette matinée spéciale "Second tour de l'élection présidentielle", France Bleu avait invité des soutiens du nouveau président de la République Emmanuel Macron élu avec 66,10% des voix et des sympathisants de la candidate FN battue (33,90%), Marine Le Pen.

Ils ont gagné

Les soutiens d'Emmanuel Macron savourent leur victoire mais sont conscients du travail "immense" qu'il reste à faire.

Stanislas Guérini, référent "En Marche" pour Paris, a indiqué qu'il se présentait aux législatives dans la troisième circonscription de la capitale. A Paris, Emmanuel Macron obtient près de 90% des voix. "C'est un score en cohérence avec les scores réalisés au premier tour où Marine le Pen avait obtenu moins de 5%...".

Les Français ont décidé de tourner une page de notre histoire politique

Selon Stanislas Guérini, il y a une recomposition profonde du jeu politique". "Les Français ont voulu envoyer un message d'espérance, y compris au reste du monde. Aujourd'hui, il y a de la gravité car nous savons que la France est divisée..., indique Stanislas Guérini, Emmanuel Macron est obsédé par cette idée de rassembler... Nous savons que la tâche sera immense, d’abord de remporter la majorité aux législatives... A aucun moment, nous avons affirmé que les 66% des Français qui ont voté pour Emmanuel Macron lui donnaient un blanc-seing." Pour Stanislas Guérini, "c'est "en obtenant des résultats que nous rassemblerons les Français".

Aurore Berger, conseillère municipale LR de Magny-les-Hameaux (Yvelines), soutien d'Emmanuel Macron qu'elle a rallié après avoir fait la campagne d'Alain Jupé, juge que "l'arrivée à pied d'Emmanuel Macron, en traversant le Louvre, dimanche soir, est un symbole intéressant... et puis cette arrivée sur l'hymne européen ce n'est pas indifférent".

On a un président qui est en marche

"Tout commence, son élection a permis de tourner la page, on a l'enjeu des élections législatives...", dit-elle. A propos du nom du futur Premier ministre, Aurore Berger a indiqué que, selon elle, "seul Emmanuel Macron savait, à ce stade, qui il allait nommer".

Ils n'ont pas perdu

Marine Le Pen veut construire une "opposition nouvelle". © AFP - Gong Bing / Nurphoto

Le Front National n'a pas l'impression d'avoir perdu ce lundi, les sympathisants ont fait la fête cette nuit.

"Marine Le Pen va très bien", indique Jean-Lin Lacapelle, secrétaire général adjoint du FN, conseiller régional FN Ile-de-France, "elle a recueilli 35% des suffrages dans cette élection présidentielle. Près de 11 millions d'électeurs lui ont apporté leur soutien".

C'est un résultat historique qui marque une nouvelle étape

Jean-Lin Lacapelle assure n'avoir compris que la partie était perdue qu'à 20h dimanche. "Marine Le Pen était dans une dynamique entre ces deux tours", dit-il. "Elle gagnait des points dans les sondages progressivement." Jean-Lin Lacapelle a indiqué que le FN allait se réunir et il a rappelé que Marine Le Pen comptait "transformer le Front National vers une structure capable de fédérer les 11 millions de voix qui l'ont soutenue au second tour.... Marine Le Pen, elle incarne aujourd’hui le chef de l'opposition... Le troisième tour vient de commencer et ce sont les législatives", a affirmé Jean-Lin lacapelle.

Jordan Bardella est secrétaire départemental du FN en Seine-Saint-Denis . "Je crois qu'il y a des victoires sans gloire mais des défaites glorieuses.

Nous sommes aujourd'hui la première force d'opposition

"Nous perdons cette élection présidentielle, mais je crois que cette élection a eu au moins le mérite de montrer les véritables clivages qu'il y a dans notre pays" a indiqué Jordan Bardella. "La Seine-Saint-Denis a voté massivement Macron" et pour Jordan Bardella, cette élection "n'est pas un échec". "Maintenant, nous allons construire une opposition nouvelle... Je crois, dit-il, que le mouvement que conduit Marine Le Pen est amené à évoluer... Nous allons travailler à une refonte globale de la vie politique dans les prochains mois".