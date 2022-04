Présidentielle : les résultats annulés dans quatre bureaux de vote du Nord-Pas-de-Calais

Aucun membre du bureau présent, un accès refusé pour un assesseur ou des votes sans titre d'identité.. Le conseil constitutionnel a invalidé mercredi 27 avril les voix exprimés lors du second tour de la présidentielle dans trois bureaux de vote du Pas-de-Calais et un bureau de vote du Nord.

Ils ont épluché les procès-verbaux et les réclamations suite au second tour de la présidentielle, lors duquel le président sortant Emmanuel Macron a été réélu avec 58,55% des voix. Les sages du conseil constitutionnel ont finalement annulé les résultats d'une trentaine de bureaux de vote en France, dont trois dans le Pas-de-Calais et un dans le Nord.

Où sont passés les membres d'un bureau d'Audincthun (Pas-de-Calais) ?

Si tous les membres du bureau de vote ne doivent pas obligatoirement siéger en même temps, il faut tout de même qu'il y ait au moins le président de vote, ou le plus âgé des assesseurs, ainsi qu'un autre assesseur. Mais dans le bureau de vote n°1 d'Audincthun (Pas-de-Calais), au sud de Saint-Omer, il n'y avait aucun membre lors du passage d'un magistrat délégué du conseil constitutionnel. "Une telle irrégularité étant de nature à entraîner des erreurs et à favoriser la fraude", explique les sages, les 291 suffrages exprimés ont été annulés.

On vote sans pièce d'identité dans un bureau de Ghyvelde (Nord)

La carte électorale n'est pas obligatoire pour voter, mais, en revanche, il faut au moins présenter une pièce d'identité. Dans le bureau de vote n°1 de Ghyvelde, au sud de Bray-Dunes (Nord), aucun titre d'identité n'a été demandé, contrairement à "l'article R.60 du code électoral pour les communes de plus de 1.000 habitants". Les 627 suffrages exprimés ont donc été annulés.

Un bureau fermé dès 13 heures à Guinecourt (Pas-de-Calais)

La commune de Guinecourt, près de Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), compte une vingtaine d'habitants. A 13 heures, ce dimanche de second tour, le magistrat délégué du conseil constitutionnel a trouvé porte close en se rendant dans l'unique bureau de vote du village. Or, le vote est ouvert jusqu'à 19 heures. Seuls 13 bulletins ont été comptabilisés dans ce bureau de vote, et tous ont donc été annulés.

Un assesseur interdit d'accès dans un bureau de Harnes (Pas-de-Calais)

Les 663 bulletins du bureau de vote n°1 de la commune de Harnes (Pas-de-Calais), près de Lens, ont été annulés. Une plainte a été remontée : un assesseur désigné par l'un des candidats s'est vu refuser l'accès au bureau de vote, "en violation des dispositions de l'article R.44 du code électoral".