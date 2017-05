Présidentielle - 2nd tour : les résultats dans les Pyrénées-Orientales

Découvrez les résultats du deuxième tour de la présidentielle dans les Pyrénées-Orientales. Emmanuel Macron est en tête dans le département.

Le candidat d'En Marche est en tête dans le département des Pyrénées-Orientales avec 52,88%. Emmanuel Macron obtient 119.755 voix (13.000 de plus que Marine Le Pen). A Perpignan, le futur Président fait 8.000 voix de plus que son adversaire et réalise un score de 59,71%.

Résultats du second tour de la Présidentielle dans les Pyrénées-Orientales - Ministère de l'Intérieur

Des communes du département ont placé Emmanuel Macron largement en tête lors de ce deuxième tour de la Présidentielle. Ainsi, à Prades, le futur Président de la République obtient 60,8% des voix. Emmanuel Macron dépasse aussi cette barre des 60% à Arles-sur-Tech (60,47%), Banyuls-sur-mer (60,73%), Collioure (65,57%), Céret (62,66%), Font-Romeu (63,15%).

Moins largement, d'autres communes catalanes ont choisi Emmanuel Macron : Cabestany (57,1%), Canohès (52,23%), Argelès-sur-mer (52,44%), Ille-sur-Têt (53,42%), Villeneuve-de-la-Raho (52,1%), Vinça (52,18%), Le Boulou (50,64% soit 25 voix de plus).

Marine Le Pen l'emporte à Saint-Cyprien (52,63%), à Cases-de-Pene (53,9%), Pollestres (53,4%), Villemolaque (60,2%), Bages (50,75%), Corneilla-la-rivière (55,9%), Baho (55,4%), Baixas (52,9%), au Soler (53,05%), Pézilla-la-rivière (51,01%) notamment. A Cerbère, pour deux voix MLP est en tête (50,16%). La candidate du Front National devance Emmanuel Macron également à Port-Vendres (52,58%), Elne (50,85%), Estagel (53,55%)

Marine Le Pen en tête partout en Salanque

La candidate du Front National réalise de gros scores en Salanque : à Pia (59,22%), au Barcarès (60,33%), à Saint-Laurent (58,1%), à Villelongue (53,36%), à Saint-Hippolyte (59,6%), à Sainte-Marie (55,26%) ou encore à Bompas (52,87%) et Torreilles (51,8%).

Dans la commune de Casefabre, au premier tour, Marine Le Pen n'avait pas obtenu la moindre voix. Au deuxième tour, sur les 32 votants, 31 ont choisi Emmanuel Macron, la candidate du front National a obtenu cette fois un électeur.