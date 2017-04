Présidentielle-1er tour : Les résultats en Ile-de-France

Comment a -t-on voté en Ile-de-France ? Retrouvez les résultats officiels, département par département, commune par commune, les réactions des principaux soutiens franciliens.

Selon les 1ères estimations au niveau national, Emmanuel Macron arrive en tête du 1er tour de l'élection Présidentielle avec 23,7% des suffrages, suivi par Marine Le Pen, 21,7%. Arrivent à 19,5% en 3ème et 4ème position, Jean Luc Mélechon (France Insoumise) et François Fillon (LR) et en 5ème place (6,5%) Benoit Hamon (PS).

Les appels à voter Emmanuel Macron se multiplient

Le candidat malheureux des républicains, député de la 2nde circonscription de Paris, François Fillon appelle à voter "contre l'extrême droite" et votera donc "en faveur d'Emmanuel Macron"

La maire PS de Paris Anne Hidalgo, soutien du candidat PS Benoît Hamon, a appelé dimanche soir "sans ambiguïté et sans hésitation" à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle.

"J'appelle ce soir, sans ambiguïté et sans hésitation, à faire barrage au Front National et à voter au second tour pour Emmanuel Macron", indique la maire de Paris dans un message sur Facebook, ajoutant que "la présence du Front National au second tour de l'élection présidentielle est à mes yeux profondément inquiétante pour la République et pour la France".