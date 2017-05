Présidentielle : les résultats et les faits marquants du second tour à Bordeaux et en Gironde

Plus d'un million d'électeurs appelés aux urnes ce dimanche pour le seconde tour de l'élection présidentielle en Gironde pour départager les deux derniers candidats Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Les bureaux ferment à 19h sauf à Bordeaux et Talence où l'on peut voter jusqu'à 20h.

►►► EN DIRECT : suivez le second tour de la Présidentielle avec France Bleu

Participation à 17h en Gironde et en Nouvelle-Aquitaine :

En Gironde, la participation est la plus faible de la Nouvelle-Aquitaine à 17h. Elle est également en baisse par rapport au 1er tour : 64,72% contre 66,82% il y a quinze jours.

Les chiffres de la participation à 17h en Nouvelle-Aquitaine. © Radio France

Le rappel des résultats du 1er tour en Gironde :