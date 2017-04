CARNET DE CAMPAGNE - Les retraités se sentent oubliés

A 12 jours du premier tour de l’élection présidentielle les retraités déplorent le silence des candidats sur le dossier des pensions. La revalorisation des retraites ne semble pas, selon eux, à l'ordre du jour.

« Il n’y a aucun candidat qui tient compte des retraités ». Cyprien ne décolère pas. Pour ce Bayonnais de souche les prétendants au poste suprême se désintéressent complètement de la situation financière des personnes âgées. Pourtant il y urgence souligne Maurice. Ce Boucalais de 73 ans Insiste sur la grande précarité de certains. « Des pensions à 700 euros par mois sont monnaie courante alors que le seuil de pauvreté est de 950 euros par mois. C’est vraiment indécent de laisser des retraités dans ces conditions là »

Quatre ans sans augmentation

A l’approche du premier tour de l’élection présidentielle (dimanche 23 avril) la CGT tente de mobiliser et d’alerter les candidats sur la situation des personnes âgées qui ont du mal à joindre les deux bouts avec leurs petites retraites. "Cela fait 4 ans que l’on a pas eu un seul centime de plus", s’insurge Michel. Et de poursuivre : "On ne peut plus vivre…. même chose pour les veuves avec 600 euros de pension de réversion. Il faut immédiatement 300 euros de plus."

Carnet de campagne, tous les mercredis jusqu'au second tour de la présidentielle mais aussi durant toute la campagne des législatives jusqu'au 18 juin.

