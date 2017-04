Présidentielle: les soutiens d'Emmanuel Macron à Cébazat

A 6 jours du second tour de l'élection présidentielle, les militants, d'un côté d'Emmanuel Macron, de l'autre de Marine Le Pen redoublent de présence sur le terrain. Comme hier matin, au marché de Cébazat dans le Puy-de-Dôme.

Ce n'est pas un jour de marché comme les autres à Cébazat. Car sur l'allée principale qui mène aux étals, plusieurs militants circulent, tracts à la main et tentent d'engager un dialogue avec les passants. "Oh non, ça suffit!" s'écrie cette dame, visiblement agacée par cette campagne électorale. Elle s'adresse à la militante du mouvement En Marche: " On en a marre de tout ça! Moi j'irai voter pour dire non!"

Notre priorité c'est lutter contre l'abstention

Depuis qu'il est arrivé sur le marché, Frédéric croise beaucoup de personnes qui comptent s'abstenir ou voter blanc. Pour ce responsable du comité En Marche pour les Hauts de Clermont-Ferrand, "notre priorité est aujourd'hui de lutter contre l'abstention". Pour lui ce serait trop dangereux de faire le jeu du Front National. Il se dit tout de même confiant car, selon lui, beaucoup de français "ont conscience de ce qu'il ne faut pas pour la France". Au premier tour, le candidat Emmanuel Macron est arrivée en tête à Cébazat avec 32%. Marine Le Pen a récolté, elle, 16% des voix.