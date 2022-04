Présidentielle : les soutiens d'Emmanuel Macron se mobilisent en Dordogne

A dix jours du premier tour de l'élection présidentielle, 80 personnes se sont réunies ce jeudi soir dans la maison de quartier de Coulounieix-Chamiers pour une réunion publique en soutien à Emmanuel Macron. Le délégué général de la République en Marche Stanislas Guérini devait être présent, mais il a finalement du annuler sa visite.

Plusieurs soutiens d'Emmanuel Macron étaient présents : les députés de la Dordogne Jean-Pierre Cubertafon, Michel Delpon, Philippe Chassaing et Jacqueline Dubois, le maire de la Roque-Gageac Jérôme Peyrat, le référent de la campagne LREM en Dordogne Sébastien Cattaï, ou encore le maire d'Agen Jean Dionis du Séjour qui a fait le déplacement spécialement pour l'occasion.

"Le temps de la confrontation viendra"

Depuis le début de la campagne, Emmanuel Macron fait la course en tête, avec 28% des intentions de vote selon un dernier sondage. Mais depuis quelques jours, l'écart entre le président candidat et Marine le Pen se creuse, la candidate du Rassemblement national dépassant désormais la barre des 20%. Cet écart se réduit même encore plus au second tour. Un sondage publié ce mercredi donne Emmanuel Macron à 52,5%, et Marine Le Pen à 47,5%. "Peut-être que certains ont imaginé que ce serait facile, pour ma part je n'ai jamais imaginé que ce serait facile", indique Jean Dionis du Séjour, en haussant les épaules. Pour le maire d'Agen, surtout, ces sondages ne doivent pas être trop pris en compte pour le moment. "Le tempo d'une campagne, c'est qu'au premier tour, on choisit, au deuxième tour, on élimine. Donc on n'est pas encore dans le débat frontal avec Marine Le Pen. Viendra la moment où on dira aux gens vous n'allez quand même pas confier les clés du camion français à l'extrême droite, mais ce n'est pas le sujet pour le moment. Le temps de la confrontation viendra", précise-t-il.

"Le seul candidat qui a les épaules pour gouverner"

Pour lui pour le moment, il faut séduire les Français, leur donner envie de voter Emmanuel Macron. "Le plus important c'est qu'Emmanuel Macron soit entre 28 et 30% au premier tour." Un avis partagé par les partisans d'Emmanuel Macron venus assister à la réunion publique. Pour André, Emmanuel Macron "est le seul candidat qui a les épaules pour gouverner". D'ailleurs il le savait déjà il y a cinq ans, il avait voté pour le candidat. Pour ce retraité, les aides apportées en termes de pouvoir d'achat comme la remise de 18 centimes sur le prix du carburant mise en place dès le 1er avril sont de bonnes mesures. Il soutient également le recul de l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Quelques chaises plus loin, Félix, 17 ans et élève en 1ère, soutient lui aussi Emmanuel Macron depuis ses débuts. "J'aime son projet pour l'Europe, il a mené ses réformes jusqu'au bout", explique-t-il.

Il reste très exactement dix jours pour convaincre les électeurs périgourdins. Et espérer atteindre les 30% au premier tour.