Présidentielle : les soutiens d'Eric Zemmour en Gironde "passent leurs journées" à la quête de parrainages

Il reste dix jours à Eric Zemmour pour récolter les 150 parrainages manquants et valider sa candidature à la présidentielle. Ses soutiens en Gironde se mobilisent et battent le rappel auprès des élus, témoigne Gonzague Malherbe, invité de France Bleu Gironde ce mercredi matin.

Le Premier ministre, Jean Castex, lance ce mardi soir, un appel aux élus pour qu'ils donnent leur parrainage à un candidat à la présidentielle avant la date butoir fixée au 4 mars, dans dix jours. À ce stade, un quart seulement des maires l'ont fait. Et nombreux sont les prétendants à l'Élysée à peiner à réunir les 500 précieuses signatures pour valider leur candidature. C'est le cas d'Éric Zemmour, qui a recueilli, à ce jour, 350 parrainages selon le dernier décompte du Conseil constitutionnel. Signe d'une "crise de la démocratie" selon un de ses soutiens en Gironde, Gonzague Malherbe, conseiller municipal ex-Rassemblement national à Libourne.

La campagne est quasiment à l'arrêt puisque tous les responsables sont sur le terrain à la recherche de parrainages - Gonzague Malherbe, soutien d'Éric Zemmour en Gironde

Pour l'élu local, "l'absence d'anonymat" des élus lorsqu'ils accordent leur parrainage suffit à expliquer leur réticence : "à partir du moment où vous êtes anonyme, il n'y a aucune raison d'avoir une réticence puisque le parrainage sert simplement à dire 'je considère que ce candidat, quel que soit son bord politique, est légitime pour être candidat à l'élection présidentielle'. Qui peut dire qu'Éric Zemmour, avec les sondages qui le donnent entre 15 et 17% n'est pas légitime ?"

Gonzague Malherbe poursuit : 'je passe mes soirées, mes journées à envoyer des mails et des SMS, à passer des coups de fil quand je peux avoir les élus parce que là, il n'y a pas une minute à perdre. Il faut absolument ces parrainages. Et ce qui est bien dommage, c'est qu'encore une fois, pendant ce temps là, on ne peut pas débattre".