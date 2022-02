Anglet : le second tour de la présidentielle en ligne de mire des soutiens de Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon en campagne ... sans Jean-Luc Mélenchon. Les députés Adrien Quatennens, Alexis Corbière et Sabine Rubin ont tenu un meeting ce mercredi 16 février à Anglet pour le candidat LFI. En ligne de mire : le second tour, alors que la gauche semble plus désunie que jamais.

Salle comble, chauffée à blanc. C'est dans cette ambiance que trois soutiens de Jean-Luc Mélenchon sont arrivés à Anglet, ce mercredi 16 février. Les députés Adrien Quatennens, Alexis Corbière et Sabine Rubin ont tenu un meeting pour le candidat LFI, devant 200 à 300 personnes, à maintenant un peu plus de 50 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Et ce alors que la gauche semble en pleine désunion.

Le thème du pouvoir d'achat martelé pendant plus d'une demi-heure

Pendant les 1h30 du meeting, la première demi-heure a été consacrée au thème du pouvoir d'achat. Dès les présentations, la conseillère municipale d'opposition d 'Anglet, Sandra Pereira-Ostanel, a insisté sur cette thématique, notamment le prix de l'immobilier, un sujet pregnant au Pays Basque, avec la hausse de 40% des prix en quelques années dans certaines villes. "Je risque de me faire expulser de mon logement, raconte Nathalie de Cambo-les-Bains, et vu que je ne gagne pas assez je ne suis pas sur de trouver un logement maintenant. Du coup je fais des demandes d'aides, mais je gagne trop pour en avoir." "Franchement, j'ai peur lorsque mes enfants vont quitter la maison, qu'ils ne trouvent pas un appartement dans la région", renchérit Olivier, venu des Landes.

En face, l'équipe de Jean-Luc Mélenchon brandit l'encadrement des loyers. "Dans l'urgence, on pourrait décider de bloquer le prix des loyers, précise Adrien Quatennens, partout où c'est nécessaire, partout où les prix gonflent de manière considérable". C'est une des mesures proposée par Jean-Luc Mélenchon, ce qui se ferait, dans son programme, par le biais d'agence foncière régionales, tout en restant dans le flou sur jusqu'à quel montant ces loyers seraient bloqués.

En ligne de mire : le second tour ... en pleine désunion de la gauche

Les soutiens de Jean-Luc Mélenchon sont arrivés à Anglet avec les résultats du dernier sondage Elabe : 10,5% d'intentions de vote au premier tour, ce qui place le candidat devant tous les autres représentants de la gauche. Mais derrière Valérie Pécresse, Eric Zemmour, Marine Le Pen, et Emmanuel Macron. Ce qui a valu un appel de la part d'Alexis Corbière en toute fin de meeting : "à tous les sympathisants socialistes, les sympathisants écologistes, communistes, de Christiane Taubira ou que sais-je, ce que nous avons fait en 2017, si nous le refaisons cette année, alors nous serons au second tour de l'élection présidentielle."

Après les applaudissements de la salle, Olivier est confiant : "pour moi, il sera au second tour, aucun doute là-dessus." Même avis pour Ingrid, mais 'est moins évident pour Nathalie : "pour y arriver , il faudrait chercher touts les abstentionnistes." Quant à la député Sabine Rubin, pour arriver à l'union de la gauche, il va falloir attendre. "C'est pas d'actualité là, Jean-Luc Mélenchon a été très clair à ce sujet. Et si on est au second tour, il y a la possibilité de se rassembler autour d'enjeux communs."