Présidentielle : Lionel Jospin "écartera Le Pen et votera Emmanuel Macron" au second tour

L'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin "écartera Marine Le Pen et votera Emmanuel Macron" au second tour de la présidentielle, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué à l'AFP. "Au second tour de l'élection à la présidence de la République, le dimanche 24 avril, le pays étant confronté à deux mouvements de rejet, j'écarterai Marine Le Pen et voterai Emmanuel Macron", écrit l'ancien chef du gouvernement de Jacques Chirac (1997-2002), qui avait été éliminé face à Jean-Marie Le Pen au premier tour de la présidentielle de 2002.

La grande majorité de la classe politique, dont l'ancien président Nicolas Sarkozy, a appelé à voter pour le président sortant face à la candidate d'extrême droite, soutenue par Eric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan.

