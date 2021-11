Présidentielle : LR voit son nombre d'adhérents bondir en Savoie et Haute-Savoie

C'est l'effet "congrès". LR voit son nombre d'adhérents bondir depuis que Christian Jacob a annoncé l'élection du candidat à la présidentielle de 2022 par les adhérents à jour de cotisation lors du congrès des Républicains du 1er au 4 décembre. Pour pouvoir voter et départager au total cinq des six candidats ayant réussi à obtenir leurs parrainages (Michel Barnier, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Éric Ciotti et Philippe Juvin) il faut adhérer à LR d'ici au mardi 16 novembre. Depuis l'annonce fin septembre de ce mode de désignation, le nombre d'adhérents LR est passé au niveau national de 79.000 à plus de 100.000.

La Savoie n'est pas en reste, passant d'un peu plus de 400 adhérents à plus d'un millier, fin octobre. A ce rythme, d'ici mi-novembre, ce sera autour de 1.200. "On n'a jamais vu une progression en si peu de temps", explique le président de LR en Savoie, et maire d'Aix-les-Bains, Renaud Beretti. "Depuis quelques semaines, ça se précipite avec une moyenne de 30 adhésions par jour, il y a un effet Savoyard, Michel Barnier évident, les gens nous disent très clairement -comment je dois faire pour voter pour Michel Barnier, d'autres veulent voter au Congrès, ne nous disent pas forcément pour qui, mais c'est l'envie de voter, donc je traduis ça comme une dynamique".

En Haute-Savoie, même si c'est dans une moindre mesure qu'en Savoie, le nombre d'adhésions chez Les Républicains décolle également ces dernières semaines : de 700 fin août, ils sont aujourd'hui plus de 950. La barre des 1.000 sera bientôt franchie avec surtout d'anciens adhérents qui reviennent après la déroute de 2017.

"On constate que ce sont des gens qui étaient déjà chez nous, notamment en 2017, qui n'avaient pas forcément repris leur carte suite à la défaite à la présidentielle, et qui reviennent", précise Virginie Duby-Muller, la présidente LR en Haute-Savoie. "Le fait que Michel Barnier soit candidat, ça peut jouer chez certains militants, mais pas que... on a des opinions diverses, on a des parlementaires qui soutiennent des candidats différents, donc ce n'est pas uniquement pour voter Michel Barnier in fine, je pense".

Candidat à l'investiture LR pour l'élection présidentielle, l'ancien président du conseil départemental de la Savoie, Michel Barnier est en meeting ce mercredi soir à Cornier, près de Cluses (19h, salle polyvalente de Cornier, 150 route de Chevrier).