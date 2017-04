Présidentielle : Lutte ouvrière préfère des transports publics plus développés et gratuits plutôt que l'A45

VIDÉO | C'est le tour de Lutte ouvrière d'apporter son grain de sel dans cette campagne vue d'ici. France Bleu Saint-Étienne Loire donne la parole aux représentants de tous les candidats à la présidentielle tout au long de cette semaine afin de vous permettre de comparer.

Après les représentants de Marine Le Pen et de Nicolas Dupont-Aignan mardi, même formule pour les représentants de Jean Lassalle et de Nathalie Arthaud ce mercredi : une question liée à l'actualité, au moins un point du programme en résonance avec la Loire et la Haute-Loire, avant d'aborder l'A45 et de dresser un bilan de la campagne. Romain Brossard est professeur de mathématiques au lycée Fauriel de Saint-Étienne et militant à Lutte ouvrière. Il était en direct dans France Bleu matin à 8h20.

L'actu, le débat à onze à la télévision

France Bleu Saint-Étienne Loire : Finalement un deuxième débat à onze a bien lieu jeudi soir à la télé, sur France 2 et sur le canal 27 de Franceinfo. Certains candidats n'en voulaient pas, arguant que c'était trop près du scrutin. Est-ce que vous dites tant mieux pour nous, des partis comme lutte ouvrière et des candidats comme Nathalie Arthaud ?

Romain Brossard : Oui même si de fait, ce ne sera pas vraiment un débat. Ce seront onze interventions de quinze minutes chacune. Heureusement qu'il y a eu un vrai débat la dernière fois (celui du 4 avril, NDLR) parce que pendant des mois et des mois, on n'a entendu que les représentants de la gauche et de la droite. Au moment des primaires, on entendait qu'eux, défendant tous en fin de compte la même politique en faveur des patrons. Il fallait leur donner encore plus de pognon, plus de liberté pour licencier, plus de flexibilité dans le code du travail... Chacun avec une petite musique différente mais en fait, ils sont tous d'accord. (...) Et bien des gens nous disent, qu'ils ont enfin entendu Nathalie Arthaud et que ça fait vraiment du bien d'avoir au moins une candidate qui représentait le camp des travailleurs dans cette campagne.

Un point du programme

FBSEL : Pour lutter contre le chômage, le programme de Lutte ouvrière prévoit "l'interdiction des licenciements et des plans de suppressions d’emplois, la répartition du travail entre tous sans diminution de salaire". Comment interdire les licenciements par exemple chez Aubert et Duval à Firminy ?

Romain Brossard : Sans diminution de salaire et avec augmentation de salaire ! On précise bien qu'aucun salaire, ni pensions de retraite ne soit en dessous de 1 800 euros net par mois, parce qu'en dessous, on ne peut pas vivre. Comment on peut interdire les licenciements à Aubert et Duval ? Tout simplement en interdisant à la direction de licencier ou de faire des plans de suppressions d'emploi sous peine de réquisitions de l'entreprise et des fonds.

FBSEL : Sauf qu'avec la menace d'une telle interdiction, plus personne ne voudra créer des emplois, embaucher tout simplement.

Romain Brossard : Aujourd'hui les patrons, ils n'embauchent pas, ils détruisent des emplois. Aubert et Duval fait partie du groupe Eramet. La famille Duval a une fortune personnelle estimée à plus de 300 millions d'euros. L’argent pour maintenir tous les emplois sur le site de Firminy, ils l'ont largement. Je voudrais quand même parler de CastMétal, à Feurs, parce que c’est la même chose. Ils sont en grève depuis deux semaines contre un plan de suppression d'emplois. C'est le groupe Safe Métal, qui a des dizaines et des dizaines de millions en trésorerie et après avoir exploité les travailleurs pendant des années, après en avoir tué dans des accidents de travail comme les deux ouvriers tués (en juin 2011, NDLR, Vadli et Feursmétal condamnées ne première instance ont fait appel) parce que les conditions de travail et d'entretien sont indignes là-bas... Eh bien maintenant, ils veulent les jeter à la rue. C'est totalement insupportable et ça bien sûr il faut l'interdire. Dernier exemple : les salariés de Carlson Wagonlit qui étaient en grève hier : 15 postes supprimés à Saint-Étienne, 132 dans toute la France, d'un groupe qui fait des centaines de milliards de chiffre d'affaire, des milliards de bénéfice, et qui a touché l’argent public il y a quelques années contre la promesse de créations de poste, maintenant ils en suppriment. Ça, on interdit aussi.

L'A45, oui ou non ?

FBSEL : L'autoroute qui se profile entre Saint-Étienne et Lyon, Lutte ouvrière est pour ou contre ?

Romain Brossard : Peut-être qu'il faut une autoroute, peut-être pas, je ne sais pas. Mais il y a une chose que je sais, c'est que je suis totalement scandalisé par la façon dont elle va être faite. C'est le groupe Vinci qui va bénéficier de ça avec des centaines de millions de subventions publiques pour remplir les poches de Vinci. Et une fois qu'elle est construire, si elle l'est, il y aura un péage, donc nous on va payer une fois en tant que contribuable, une autre fois en tant qu'usager et peut-être même une troisième fois parce qu'il y a une clause d'équilibre prévue. Si une année, Vinci perd un peu d'argent, les collectivités territoriales vont renflouer. Dans cette forme-là, c'est non ! Il y a d'abord les transports publics, qu'on pourrait largement développer et rendre gratuits pour qu'on puisse plus largement les utiliser. Mais encore une fois avec cette autoroute, l'État, les collectivités territoriales, elles servent de vaches à lait, sous la gauche, comme sous la droite aux grands groupes comme Vinci, qui n'ont pas besoin de ça pour être richissimes.

Bilan de campagne

FBSEL : Cette campagne de 2017, pensez-vous que Nathalie Arthaud l'a mieux réussie que celle de 2012, peut être mieux aussi qu'Arlette Laguiller candidate LO de 1974 à 2007 ?

Romain Brossard : Mieux, je ne suis pas sûr. À chaque fois, on fait une bonne campagne. Mais là, on a de très très bons échos. Sur le terrain, quand on va distribuer des tracts, quand on va devant les entreprises, les gens nous disent qu'effectivement, les propositions qu'on peut développer ça correspond vraiment à leurs intérêts : l’interdiction des licenciements, l'augmentation des salaires, le contrôle des comptes par les salariés et par l'ensemble de la population, ça ça correspond vraiment au besoin des travailleurs, des chômeurs et des retraités aujourd'hui.