Présidentielle : Macron, Le Pen, Mélenchon et les principaux enseignements du premier tour en Mayenne

Emmanuel Macron a obtenu plus de 36% des suffrages exprimés en Mayenne laissant ses deux principaux concurrents presque à des années lumière, 22% pour Marine Le Pen et 15% pour Jean-Luc Mélenchon. L'actuel locataire de l'Elysée réalise même un gros carton à Château-Gontier, ville détenue par le centre-droit avec 44% des voix.

Macron puis le Rassemblement National puis la France Insoumise, c'est le trio qu'on retrouve dans la plupart de nos communes, à quelques exceptions près évidemment. A Laval, gérée par la gauche, et à L'Huisserie par exemple, Mélenchon est deuxième. Plus à l'Est, comme à Vaiges et Vimartin-sur-Orthe, Le Pen est deuxième. La candidate RN est même en tête à Assé-le-Bérenger, Voutré, Torcé-Viviers-en-Charnie. C'est le cas aussi à Saint-Mars-du-Désert, Saint-Cyr-en-Pail, Rennes-en-Grenouille, La Brûlatte et Saint-Michel de la Roë.

►► Comme partout ailleurs dans le pays, les deux grands partis de droite et de gauche s'effondrent

Le crash, une raclée. Alors, le département de la Mayenne est une vieille terre plutôt à droite, centre-droit. D'ailleurs, il y a 5 ans, François Fillon était arrivé en tête du 1er tour. Cette fois, pas de miracle, Emmanuel Macron a réussi à siphonner les voix des Républicains. Les électrices et électeurs LR et UDI se retrouvent dans l'action politique qu'il pilote. Le vote utile donc et l'effet drapeau, avec la guerre en Ukraine, qui a également joué en sa faveur. Valérie Pécresse franchit péniblement les 5% dans notre département. Fillon, 27% en 2017 à titre de comparaison. Le PS, lui aussi, est en arrêt politico-respiratoire, 2% pour Anne Hidalgo. La maire de Paris était venue en Mayenne en janvier, d'ailleurs la seule des 12 candidates et candidats à faire un déplacement ici. Cela dit, nuançons, ces deux partis ont une implantation locale puissante. Le 3ème tour se disputera lors des législatives de juin et ce sera l'occasion pour LR et le PS de sauver les apparences.

►► La plupart des personnalités politiques mayennaises appellent ce matin à faire barrage à Marine Le Pen

C'est ce qu'on appelle le front républicain, "le front démocrate" dit même Géraldine Bannier, la députée de la majorité présidentielle. A gauche comme à droite, on prend acte des résultats et on votera pour le chef de l'Etat le 24 avril, "sans hésitation" explique le socialiste Guillaume Garot car "l'extrême deoite est aux portes du pouvoir" ajoute le président UDI du département Olivier Richefou. Mais ce vote en faveur d'Emmanuel Macron ne signifiera pas pour autant un soutien assure Solène Mesnager, conseillère régionale d'Europe Ecologie-Les Verts. Marine Le Pen pourra quand même compter sur les partisans d'Eric Zemmour. Le responsable de Reconquête, Pierre d'Herbais, appelle à se mobiliser pour le RN. Eric Zemmour qui, en Mayenne, a obtenu moins de 5% des voix.