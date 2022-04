Présidentielle : "Macron n’a que peu de réserve de voix " estime l'élue mayennaise Samia Soultani (LR)

L'élue mayennaise Samia Soultani, vice-présidente LR de la région Pays de la Loire, n'appellera pas à voter pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, se désolant d'assister, pour la deuxième fois, au même duel au second tour de la présidentielle.

C'est un cri de rage, de colère, de déception. L'élue mayennaise Samia Soultani, vice-présidente LR de la région Pays de la Loire, s'interroge sur les raisons d'espérer alors que le second tour de la présidentielle opposera, comme il y a 5 ans, Emmanuel Macron à Marine Le Pen : "les extrêmes sont aux portes de l’Elysée et ni consignes de vote de la part de partis décrédibilisés à force de renoncements ni les discours de la peur ne les arrêteront car au fil des élections nous sommes passés d’un vote de colère à un vote assumé d’adhésion et ce dès le 1er tour" dit-elle dans un communiqué.

Samia Soultani estime que le président-candidat a une "responsabilité historique" dans la situation politique française du moment : "j’attends avec beaucoup d’exigence de monsieur Emmanuel Macron, qui n’a que peu de réserve de voix pour le 2e tour, qu’il fasse campagne par respect pour les Français et notre belle démocratie sans quoi les gilets jaunes et les bonnets rouges feront des petits qui grandiront avec la conviction qu’on les a dépouillés de leurs espérances". L'élue mayennaise ne donnera aucune consigne de vote pour le second tour.