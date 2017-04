Présidentielle : Macron ou Le Pen, qui appelle à voter pour qui au second tour ?

Qui appelle à voter qui, en vue du second tour de l'élection présidentielle qui aura lieu le 7 mai ? Voici la liste de ceux qui appellent à voter Macron, ceux qui appellent à voter Marine Le Pen, mais aussi de ceux qui refusent de donner une consigne de vote.

Politiques, syndicats : depuis le résultat du premier tour de l'élection présidentielle, ils se déclarent pour l'un ou l'autre des finalistes, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ou bien au contraire, comme Jean-Luc Mélenchon, ils s'abstiennent de prendre parti.

Voici un tour d'horizon de ceux qui se sont déjà exprimés sur la question du second tour, ce jeudi.

De François Hollande à Christian Estrosi, le front républicain

Dès le soir du premier tour, les politiques de gauche et de droite ont été nombreux à appeler à voter pour Emmanuel Macron, pour "faire barrage au FN". Parmi eux, des candidats malheureux comme Benoît Hamon, ou François Fillon. C'est le lendemain que le président de la République François Hollande, très discret durant la campagne, s'est officiellement déclaré en faveur d'Emmanuel Macron face au "risque" Marine Le Pen.

#Présidentielle2017 "La mobilisation s'impose (...) Pour ma part je voterai Emmanuel Macron", François Hollande pic.twitter.com/cN90pLA0Ln — franceinfo (@franceinfo) April 24, 2017

Au sein du parti Les Républicains, Christian Estrosi est allé jusqu'à reprocher à certains des membres de son parti de ne pas s'exprimer assez clairement contre le Front national. Il a visé par exemple Laurent Wauquiez, "flou" face à Marine Le Pen, et a évoqué l'idée d'exclure les membres LR qui n'appellent pas clairement à faire barrage (Nadine Morano, Eric Ciotti, entre autres), ou appellent à voter Le Pen. C'est le cas du maire de Wissous, dans l'Essonne, Richard Trinquier. Autre soutien de Marine Le Pen : le mouvement La Manif pour tous, porte-voix de l'opposition au mariage pour tous adopté en 2013.

Les partisans du "ni-ni"

Parmi ceux qui s'abstiennent d'appeler à voter pour l'un ou l'autre des finalistes à gauche, trois candidats éliminés au premier tour : Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou et Nathalie Arthaud.

Le syndicat Force ouvrière ne donnera pas non plus de consigne de vote, contrairement à la CFDT et à la CGT qui appellent à voter Macron, tout comme le Medef.