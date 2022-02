Présidentielle : Macron pas encore candidat, il a "d'autres choses à faire" selon une députée de la Gironde

C'est un vrai-faux suspens qui dure : Emmanuel Macron ne s'est toujours pas déclaré dans la course à la présidentielle. Sera-t-il oui ou non candidat à sa propre succession dans un peu plus de neuf semaines ? "Même si c'est important de rentrer en campagne, il y a encore beaucoup à faire", justifie Dominique David, députée La République en Marche de la première circonscription de la Gironde. "Il n'y a pas urgence".

Emmanuel Macron sera candidat au moment opportun - Dominique David, députée LaREM de la Gironde

Sur le bureau du président en exercice : la crise sanitaire, la présidence française du Conseil de l'Union européenne, les tensions géopolitiques à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Les dossiers ne manquent pas, détaille l'élue. Dominique David qui précise aussi qu'Emmanuel Macron n'est pas en retard sur le calendrier, comparé à ses prédécesseurs : "de Gaulle s'est présenté un mois avant le premier tour, déclare-t-elle, Valéry Giscard d'Estaing le 2 mars pour le 26 avril, François Mitterrand à peine un mois avant le premier tour, Jacques Chirac le 11 février pour le 21 avril. Il est finalement complètement dans les temps".

Quant à sa propre candidature aux élections législatives du mois de juin, Dominique David reconnaît avoir "envie de repartir pour un nouveau mandat" mais elle se pliera à la décision de son parti qui désignera le ou la candidat.e en lice sur la première circonscription de la Gironde.