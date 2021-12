Selon un sondage Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo et Le Parisien/Aujourd'hui en France publié mercredi, Emmanuel Macron est en tête des intentions de vote au premier tour de la présidentielle 2022. Valérie Pécresse et Marine Le Pen sont en deuxième position, ex-aequo. Eric Zemmour en baisse.

Présidentielle : Macron toujours en tête, Pécresse et Le Pen au coude-à-coude, selon un sondage

Emmanuel Macron est en tête des intentions de vote au premier tour, suivi par Valérie Pécresse et Marine Le Pen, ex-aequo

Emmanuel Macron est toujours placé en tête des intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle 2022. Un nouveau sondage Ipsos-Sopra Stera pour franceinfo et Le Parisien/Aujourd'hui en France publié mercredi place le chef de l'Etat, en déplacement dans le Cher et l'Allier mardi et mercredi, en première position avec 25% des suffrages. C'est le même niveau d'intentions de vote que le dernier sondage datant du 1er octobre.

Emmanuel Macron devance la candidate Les Républicains Valérie Pécresse et Marine Le Pen (Rassemblement national), toutes les deux créditées de 16% d'intentions de vote. Début octobre, la candidate LR était à 12% et Marine Le Pen à 17%. Eric Zemmour (Reconquête) est quatrième des intentions de vote avec 14%, contre 15% le 1er octobre.

Loin derrière, le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon recueille 8% des suffrages, (-1% depuis octobre), talonné par Yannick Jadot (EELV), avec 7% (-2%). Anne Hidalgo, candidate du Parti socialiste, est à 5% des voix (-0,5%).

Suivent Arnaud Montebourg, avec 2,5%, Fabien Roussel (PCF), 2%. Philippe Poutou (NPA) et Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France), recueillent 1,5% des intentions de vote, Jean Lassalle (Résistons), 1%, et Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière), 0,5%.

Ce premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le dimanche 10 avril 2022.

Ce sondage Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo et Le Parisien/Aujourd'hui en France a été réalisé sur internet du 6 au 8 décembre 2021, sur un échantillon de 1 500 personnes inscrites sur les listes électorales représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus.