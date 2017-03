Présidentielle : malgré leur conflit, Jean-Marie Le Pen parraine sa fille Marine

Jean-Marie Le Pen a choisi le candidat qu'il allait parrainer pour l'élection présidentielle. En l'occurrence, il s'agit d'une candidate : Marine Le Pen. Et ce malgré le conflit qui a mené à l'exclusion du FN de Jean-Marie Le Pen.

Jean-Marie Le Pen a apporté son parrainage à Marine Le Pen pour la présidentielle, a annoncé le Conseil constitutionnel vendredi. En tant que député européen, le président d'honneur du Front national avait la possibilité de choisir un(e) candidat(e).

Les relations entre les deux responsables frontistes sont pourtant tumultueuses depuis plusieurs années. Jean-Marie Le Pen a notamment été exclu du Front national en août 2015 notamment pour la réitération de propos sur les chambres à gaz, qualifiées de "détail" de l'histoire de la Seconde guerre mondiale. La cour d'appel a d'ailleurs récemment confirmé sa condamnation à 30.000 euros d'amende pour ces propos. Jean-Marie Le Pen compte former un pourvoi en cassation.

Un prêt financier, outre le parrainage

Le fondateur du Front national a par ailleurs été réintégré le 17 novembre en tant que président d'honneur, par une décision de justice. Le tribunal de grande instance de Nanterre a en effet validé l'exclusion en août 2015 en tant que membre du parti qu'il a cofondé, mais jugé qu'il en restait néanmoins président d'honneur et qu'il devait à ce titre pouvoir accéder à ses locaux et exercer les prérogatives liées à sa fonction honorifique - participation aux instances dirigeantes, etc.

Depuis la campagne, Jean-Marie Le Pen n'a pas ostensiblement manifesté de soutien politique à sa fille, mais il lui a, outre ce parrainage, prêté environ six millions d'euros via son micro-parti Cotelec.