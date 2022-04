Présidentielle: "Marine Le Pen a gagné trois millions de voix en un quinquennat" selon le RN dans la Somme

- Marine Le Pen évoquait hier soir une "éclatante victoire" vous partagez cette vision des choses?

"Marine Le Pen a gagné 3 millions de voix en un quinquennat, c'est 9 points sur le score. J'ai regardé hier, aucune force politique, même le général de Gaulle sous la 5ème République, n'avait engrangé une croissance aussi rapide. Donc, c'est un formidable résultat pour Marine Le Pen et surtout face à un système, et vos auditeurs ont dû l'entendre pendant des semaines qui a déployé tous ses mensonges, sa diffamation pour faire peur aux Français, cela n'a pas empêché des millions de Français de faire confiance à Marine Le Pen et de ne pas écouter les mensonges du gouvernement. Et cela laisse augurer d'une belle campagne des législatives et de beau succès à venir, notamment dans les Hauts de France, notamment dans la Somme où Marine Le Pen est nettement en tête".

-Même si votre candidate avance l'abstention a été très forte hier soir 28% au niveau national et 24% dans la Somme. Comment est ce que vous interprétez ces chiffres?

"Je vous l'ai dit, il y a eu un mouvement du système pour ces élections, pour préserver ses intérêts et ses privilèges. Une partie, malheureusement, des électeurs ont visiblement eu peur et ne sont pas allés voter. Donc il faut les convaincre de défendre leurs intérêts, de défendre l'intérêt général et de reprendre leurs bulletins de vote immédiatement et de ne plus laisser les autres gouverner. Parce qu'effectivement, quand il y a de l'abstention, ce sont ceux qui votent, qui décident pour ceux qui ne votent pas. Et ceux qui ne votent pas doivent savoir que la politique les rattrape toujours. On va sans doute avoir un embargo sur le pétrole russe qui va faire exploser les prix. La retraite à 65 ans qui va arriver, la volonté de faire travailler les gens on ne sait pas comment avec le RSA et il va y avoir beaucoup de réformes, malheureusement très dures pour les Français. Il faut se battre contre. La seule façon de se battre contre, c'est de voter."

-Qu'est ce qui a manqué dans cette campagne pour Marine Le Pen?

"Il est difficile pour le moment de voir ce qui a manqué, nous faisons face aussi à un contexte international. La guerre en Ukraine qui a inquiété aussi beaucoup de Français. La hausse des prix qui a augmenté, qui a inquiété beaucoup de Français. Donc, bon, il sera toujours le temps de voir ce que nous aurions pu faire. Mieux, évidemment, mais je pense aussi que face à un contexte extrêmement difficile, nous nous sommes bien battus. Nous avons porté les espérances de millions de personnes et d'ailleurs, les gens ont apprécié, même s'ils n'ont pas voté pour nous d'ailleurs, la campagne de Marine Le Pen ils l'ont trouvé courageuse et convaincante. Mais la conquête du pouvoir est un long chemin. Le temps est souvent le maître de toutes choses et nous pensons que nous allons encore progresser."

-La prochaine étape c'est les élections législatives. Face à la France Insoumise il n'y a pas grand monde de connus au Rassemblement National. Comment est-ce que vous envisagez ce scrutin?

"Les électeurs ont très bien vu que la France insoumise a une grande responsabilité dans la réélection de Macron, alors que Macron avait un bilan social extrêmement dur. Un bilan des pertes industrielles extrêmement dur. Le président des riches avec la suppression de l'ISF, la mise en place de la taxe, les gilets jaunes, un comportement démocratique très contestable, un régime très autoritaire. La France Insoumise, les dirigeants nationaux, en particulier Jean-Luc Mélenchon, ont choisi de favoriser la réélection de Macron. Dons ils sont directement responsables des réformes antisociales et injustes que va pouvoir prendre le président au pouvoir, donc les voir fanfaronner et réclamer une forte opposition alors qu'ils ont participé à la réélection d'Emmanuel Macron, c'est une trahison des électeurs populaires, une trahison des territoires ruraux. Ces gens sont des hypocrites. Et nous, nous continuons à nous battre pour les Français."