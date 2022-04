Présidentielle : Marine Le Pen appelle à "l'alternance", Emmanuel Macron soutient que "rien n'est joué"

Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle. Les deux candidats ont appelé les électeurs à les "rejoindre" le 24 avril, se positionnant l'un et l'autre comme le candidat du pouvoir d'achat.

Marine Le Pen (RN) et Emmanuel Macron (LREM) s'affronteront au second tour de l'élection présidentielle le 24 avril 2022.

Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle qui aura lieu le 24 avril. Le président sortant est arrivé en tête du premier avec 28% des voix, selon les premières estimations. Il fait mieux qu'il y a cinq ans (24%). La candidate du Rassemblement national s'est, quant à elle, à nouveau classée en deuxième position avec 23,2% des voix. Elle aussi fait mieux que lors de la présidentielle précédente où elle avait obtenu 21,3% des suffrages. C'est la troisième fois que l'extrême droite parvient au second tour d'une présidentielle en France. Comme il y a cinq ans, le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a raté de quelques points la seconde place. Il se classe troisième avec 21,7% des suffrages.

Marine Le Pen appelle les électeurs à "rejoindre" son "rassemblement"

Soutenue par Éric Zemmour et le candidat souverainiste Nicolas Dupont-Aignan, la candidate d'extrême droite a appelé "tous ceux qui n'ont pas voté Emmanuel Macron" à voter pour elle au second tour plaidant pour une "grande alternance".

Devant plusieurs centaines de partisans réunis dans son QG de campagne du 16e arrondissement de Paris, Marine Le Pen a également réclamé un débat "loyal et respectueux" durant l'entre-deux-tours, avant de défendre sa vision d'un "rassemblement des Français autour de la justice sociale et de la protection, garantie par un cadre fraternel autour de l'idée millénaire de nation", qu'elle a opposée à "la division, l'injustice et le désordre imposés par Emmanuel Macron au profit de quelques-uns".

Marine Le Pen veut notamment inscrire dans la Constitution le principe de "priorité nationale", qui rompt avec le principe constitutionnel d'égalité, ainsi que la primauté du droit français sur le droit européen, ce qui conduirait, de fait, à un "Frexit" selon les spécialistes.

"Je veux rassembler", affirme Emmanuel Macron

Face à elle, Emmanuel Macron s'est positionné comme le tenant d'une "Europe forte", affirmant défendre le "seul projet pour le pouvoir d'achat", thème très présent dans la campagne. "Je mettrai toutes mes forces pour convaincre chacun que le seul projet pour le pouvoir d'achat c'est le nôtre, que le seul projet crédible contre la vie chère, c'est le nôtre, que le seul projet des travailleurs c'est le nôtre", a déclaré le président sortant depuis son QG de soirée électorale.

"Je veux une France qui s'inscrit dans une Europe forte, qui continue de nouer des alliances avec les grandes démocraties pour se défendre, pas une France qui, sortie de l'Europe, n'aurait pour seuls alliés que l'internationale des populistes et des xénophobes", a-t-il clamé, ciblant sa rivale d'extrême droite. "Je veux une France qui lutte résolument contre le séparatisme islamiste mais qui par la laïcité permet à chacun de croire ou de ne pas croire, d'exercer son culte. Et pas une France qui empêche les musulmans ou les juifs de manger comme le prescrit leur religion", a-t-il encore défendu.

"J'invite solennellement nos concitoyens, quels que soient leur sensibilité et leur choix au premier tour, à nous rejoindre. Certains le feront pour faire barrage à l'extrême-droite, et je suis pleinement conscient que cela ne vaudra pas soutien au projet que je porte."

"Quand l'extrême droite sous toutes ses formes représente autant dans ce pays, on ne peut pas considérer que les choses vont bien, et donc il faut aller convaincre avec beaucoup d'humilité et de respect aussi pour ceux qui n'ont pas été à nos côtés au premier tour", a reconnu le chef de l'État sur France 2 quelques minutes plus tard. "Je veux rassembler, je sais que je rassemble une partie de nos compatriotes qui veulent d'abord s'opposer à l'extrême droite, et je sais que ça ne vaut pas quitus, mais je sais aussi que plusieurs peuvent adhérer à notre projet", a aussi avancé le président sortant.

La grande majorité de la classe politique a appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. De son côté, Marine Le Pen a reçu le soutien d'Éric Zemmour et de Nicolas Dupont-Aignan.