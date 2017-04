Présidentielle : Marine Le Pen appelle à battre "l'héritier de François Hollande" et à "libérer le peuple français"

Marine Le Pen s'est présentée dimanche soir comme l'incarnation d'une "alternance fondamentale", par opposition à Emmanuel Macron, son adversaire du second tour de l'élection présidentielle française.

Marine Le Pen a jugé dimanche le résultat du premier tour "historique", indiquant qu'une "première étape est franchie". Qualifiée pour le second tour de l'élection présidentielle face à Emmanuel Macron, la candidate du FN a dit que le second tour serait le choix entre "la grande alternance" et "la dérégulation".

L'intégralité de la déclaration de @MLP_officiel après sa qualification pour le second tour de la #présidentielle https://t.co/X4uo7mHjOj pic.twitter.com/Kx9gQ0OnWZ — LCP (@LCP) April 23, 2017

"Ce n'est pas avec l'héritier de François #Hollande que cette alternance tant attendue viendra." #Présidentielle2017 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 23, 2017

"Ce résultat est historique, la première étape est franchie"

"C'est l'essentiel qui est en jeu : la survie de la France." #Présidentielle2017 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 23, 2017

