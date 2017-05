VIDÉOS - Présidentielle : Marine Le Pen appelle Emmanuel Macron à révéler le nom de son Premier ministre

Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan ont tenu leur premier meeting commun, ce lundi, à Villepinte (Seine-Saint-Denis). La candidate a remercié le candidat de "Debout la France" de son soutien, et a appelé son adversaire à dévoiler le nom du Premier ministre qu'il nommerait en cas de victoire.

Nicolas Dupont-Aignan jouait pour la première fois les chauffeurs de salle, ce lundi, à l'occasion du meeting de 1er mai de Marine Le Pen à Villepinte (Seine-Saint-Denis). Un discours durant lequel il a expliqué avoir "choisi la France, donc choisi Marine". La candidate soutenue par le Front national a ensuite pris la parole, et appelé Emmanuel Macron à révéler à son tour le nom de celle ou celui qu'il nommerait Premier ministre en cas de victoire.

"Je n'aurais pas pu me regarder dans le miroir de l'Histoire"

Le meeting a donc été ouvert par Nicolas Dupont-Aignan, qui apparaissait pour la première fois aux côtés de Marine Le Pen dans une réunion publique. Le candidat de "Debout la France", éliminé lors du premier tour, est revenu sur son choix de rallier le Front national. "Je n'aurais jamais pu me regarder dans la glace, le miroir de l'Histoire, s'il manquait une voix pour gagner dimanche", a déclaré le maire de Yerres. "J'ai donc choisi la France, j'ai choisi Marine".

Acclamé par les supporters présents, il s'en ensuite pris à "la petite France" d'Emmanuel Macron, qualifié de "François Hollande immature et agité", avant de céder la parole à Marine Le Pen. "Les Français sont impatients de nous voir au travail", a-t-il conclu, quittant la scène sous les "Nicolas, Nicolas" de l'assistance.

"Mon adversaire n'ose pas dire qui il nommera Premier ministre"

La candidate du Front national a remercié d'emblée Nicolas Dupont-Aignan. "Mon cher Nicolas, [...] je tenais à vous adresser ma profonde gratitude pour votre engagement qui témoigne non seulement de votre courage mais également de votre sens du devoir", a-t-elle lancé, confirmant au passage qu'elle nommerait l'intéressé Premier ministre en cas de victoire.

Marine Le Pen a invité son adversaire du second tour à révéler également celui ou celle qu'il enverrait à Matignon, s'il remportait l'élection. "Mon adversaire n’ose pas dire qui il nommera, sans doute pour ne pas effrayer les Français", a-t-elle déclaré, raillant ensuite sa campagne d'entre-deux tours. "Il était déjà tellement élu qu'il a cru que le second tour serait une balade de santé, dans une voiture à gyrophare (...) après un dîner à La Rotonde avec la gauche caviar".

"Le projet Macron, c'est en marche ou crève"

La candidate du Front national s'en est ensuite vivement pris à la personne et au programme de son adversaire, "le candidat sortant, le candidat de la continuité morbide". "Le monde de la finance reste l'adversaire des Français. Aujourd'hui, il a un visage : Emmanuel Macron", a lancé Marine Le Pen, se présentant comme "la candidate des Français qui se lèvent tôt".

Marine Le Pen a déroulé son programme pendant un peu plus de cinquante minutes, sans entrer dans les détails mais avec une large part consacrée à la question de l'immigration et à l'identité, interrompue par les "On est chez nous, on est chez nous !" du public. Elle a enfin invité Nicolas Dupont-Aignan à la rejoindre sur scène pour entonner la Marseillaise. En citant, au passage, le général de Gaulle.

.@MLP_officiel cite à nouveau de Gaulle : "Au-delà des peines et des brumes du présent, un magnifique avenir s'ouvre..." #Villepinte pic.twitter.com/eJDTUuCjvk — LCP (@LCP) May 1, 2017

Pour ce 1er mai, Emmanuel Macron avait de son côté choisi de rendre hommage à Brahim Bouarram, jeune Marocain jeté dans la Seine par des militants d’extrême droite le 1er mai 1995, en marge du rassemblement du Front national. Le candidat d'En Marche! tiendra un meeting à Paris à 17h, porte de la Villette.