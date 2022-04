Présidentielle : Marine Le Pen assure qu'elle ne touchera pas au statut des intermittents du spectacle

Invitée de France Bleu Vaucluse ce vendredi matin, Marine Le Pen assure que, si elle est élue, elle ne touchera ni au statut des intermittents, ni aux subventions des festivals. "J'aime la culture autant que vous, je ferai tout pour la développer", assure la candidate du Rassemblement national.

Marine Le Pen s'est longuement exprimée sur la culture, ce vendredi matin en direct sur France Bleu Vaucluse. La candidate du Rassemblement national à la présidentielle a tenu à rassurer les professionnels du secteur.

Marine Le Pen, vous avez choisi Avignon pour ce premier meeting de l'entre-deux-tours. C'est une ville de culture, célèbre pour son festival international de théâtre. Mais ni pendant votre meeting, ni dans votre programme, vous ne parlez de culture. Vous parlez de patrimoine, mais vous ne parlez pas de spectacle vivant, pas de musique, pas de cinéma.

Ah si, si, si ! J'ai eu l'occasion d'en parler pour dire que ce que je souhaite, c'est créer des pépinières d'artistes, pour permettre aux jeunes artistes, qui n'ont peut-être pas de réseaux, pas d'aides dans ce milieu, de rencontrer leur public. J'ai aussi proposé de créer un service national du patrimoine, parce que je pense que le patrimoine, c'est extrêmement important. Ce service serait destiné aux 18-24 ans. Ils seraient rémunérés et pourraient travailler à l'entretien et à la connaissance des métiers d'art auprès des associations, des municipalités ou de l'État. C'est important. Pourquoi? Parce que c'est le fondement de notre tourisme. Donc, il faut à tout prix l'entretenir.

Vous mettez donc le patrimoine en avant. Et les professionnels du spectacle vivant s'inquiètent. Si vous êtes élue, est-ce que vous maintiendrez le régime des intermittents du spectacle ?

Je ne compte pas le changer. C'est un régime qui coûte cher, c'est vrai. Mais c'est un choix parce que sans ce régime-là, il n'y a plus d'offre culturelle possible, il n'y a plus de création culturelle possible. Donc, je maintiendrai ce système. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Et de manière globale, je voudrais dire au monde de la culture qu'il n'a pas de raison de s'inquiéter. Dans les villes que nous avons gagnées (je pense à Hénin-Beaumont que je connais bien), jamais l'offre culturelle n'a été aussi importante que depuis que Steeve Briois a été élu maire de la ville, alors même que le monde culturel nourrissait des inquiétudes à ce sujet. N'ayez aucune inquiétude. J'aime autant la culture que vous, et je ferai tout pour la développer au maximum dans notre pays.

Si vous êtes élue, continuerez-vous à subventionner le Festival d'Avignon à la même hauteur qu'aujourd'hui ?

Évidemment, il n'y a aucun problème. Je ne choisis pas les subventions que je donne en fonction de la proximité politique des gens. C'est peut-être ce qui me différencie des autres.

Vous reconnaissez que la culture est un moteur économique ? Le Vaucluse est le neuvième département le plus pauvre de France, il s'en sortirait encore moins bien s'il n'y avait pas les festivals.

Évidemment. Et je précise : la culture et le tourisme. Encore une fois, ce sont des sujets très importants. Dans le tourisme, il y a beaucoup à faire. Et la culture, il faut la préserver. Donc, il faut donner une impulsion importante.

Si vous êtes élue, il y aura un ministère de la Culture dans votre gouvernement?

Oui, certainement. Peut-être d'ailleurs, un ministère de la Culture et du Tourisme.

Vous viendrez dans la Cour d'honneur cet été, si vous êtes élue présidente ?

Avec grand plaisir. Si le temps m'en est laissé, dans les multiples choses que j'aurais à faire si je suis élue à la tête de l'État.